2011 yılında kurulan ve birkaç yıl sonra iflas eden sinema bileti abonelik hizmeti MoviePass'in yeniden kullanıma sunulacağı açıklandı. Ancak uygulamanın geri gelmesinden ziyade içerdiği reklam izleyerek para kazanma metodu dikkat çekti.

Çıktığı ilk yılların ardından iflas eden MoviePass isimli sinema bileti abonelik hizmetinin geri döneceği açıklandı. Orijinal MoviePass’ten farklı olarak yeni MoviePass Web 3.0 teknolojisi üzerine kurulacak ve kullanıcıların reklamverenlerle birlikte para kazanabilmesi sağlanacak.

MoviePass hizmetini özetleyecek olursak, Netflix’in gerçek sinemalar için olan versiyonu diyebiliriz. Buraya abone olduğunuzda abonelik seviyenize göre ayda birkaç kez sinemaya normal biletten daha uygun fiyata gidebiliyorsunuz. Konuya geri dönersek MoviePass’in geri geleceği, geçtiğimiz Perşembe günü şirketin eski CEO’su Stacy Spikes tarafından duyuruldu. Duyuruda en çok dikkat çeken ise uygulamanın sunacağı yeni reklam izleme & para kazanma modeli oldu.

Reklam izleyerek kripto para kazanılabilecek

CEO Spikes, MoviePass modelinin farklı şekillerde kullanılabilecek sanal bir para birimine veya kripto paraya dayandığını açıkladı. Platformda üyelerin planlarına göre her ay harcayacakları belirli sayıda kripto paraya sahip olacağı belirtildi. Kullanılmayan krediler ve kripto paralar devredilecek ve daha sonra kullanılabilecek. Spikes ayrıca Web 3.0 teknolojisinin kullanıcıların kripto para ticareti yapmalarına olanak sağlayacağını söyledi.

Spikes, üyelerin bir reklamverenin reklamını izleyerek ekstra kripto para kazanmalarını sağlayan PreShow adlı bir özelliği de duyurdu. Web 3.0 teknolojisini kullanan uygulama, üyelere özel reklam gösterecek ve izlemeyi bitirdikleri zaman sanal cüzdanlarına kripto parayı yatıracak. CEO Spikes yaptıkları bu modelin üye ile marka arasında karşılıklı bir para kazanama yolu olduğunu belirtti.

Reklam izlerken gözler ekrandan ayrıldığında uyarı verecek

PreShow teoride iyi bir fikir gibi görünse de biraz ürkütücü. Tamam, izlemeniz gereken reklamlar için sanal para kazanmanıza izin veriyor ancak telefonunuz reklamı izlediğinizden emin olmak için kendi yüz algılama teknolojisini kullanıyor. Eğer reklamı izlerken kafanızı çevirirseniz reklam duraklayacak ve "Hala orada mısınız?" mesajı ekranda belirecek.

Bu da aslında yalnızca bu uygulama üzerinden değil, gelecekte dijital medyada karşımıza çıkacak herhangi bir reklamla ilgili bize önemli bir fikir veriyor. Şirketlerin devasa bütçeler harcayarak verdikleri reklamlar, belki de gelecekte tam anlamıyla 'kaçınılmaz' olacak. İzlediğimiz reklamları 'gerçekten' izlediğimizden emin olmak için şirketlerin ve uygulamaların kullancakları yöntemler ise muhtemelen yeni gizlilik sorunlarını beraberinde getirecek.

Örneğin bu uygulama, bunu yüz algılama teknolojisi ile yapacaki, yani aslında sürekli olarak gözleri ve yüzü kontrol eden bir sistem söz konusu olacak. Bu da bu tür anlarda sürekli olarak yüzümüzün veri olarak kaydedilmesi gibi pek çok güvenlik sorununu beraberinde getirecek. Bu tür uygulamalar ne zaman, ne şekilde yaygınlaşacak henüz net bir şey söylemek mümkün olmasa da, metaverse'te devasa billboardlarda yayınlanacak reklamlardan, sanal bir evrende daha fazla yer etmekten bahsettiğimiz bir dönemde, dikkat çekici bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.