İflas Eden Vertu'dan 28.000 TL'lik Telefon: Aster P

Geçtiğimiz yıl içerisinde iflasını açıklayan Vertu, küllerinden doğarak 5.000 dolarlık bir telefon ürettti.

Akıllı telefon piyasasında ürettiği lüks ve pahalı telefonlarla bilinen Vertu, geçtiğimiz günlerde 17 Ekim'de gerçekleştireceği bir etkinlik için davetiye göndermiş ve 'Live or Die' (Yaşa ya da Öl) diyerek adeta yeniden doğuşuna dikkat çekmişti.

Dün gerçekleştirilen lansmanda Vertu, geri dönüşünün şerefine yeni telefonunu duyuruldu: Vertu Aster P.

Cihaza bir göz attığımızda ilk dikkati çeken titanyum çerçeveler ve timsah/kertenkele derisi arka panel oluyor. Kristal bir ön panelle kaplanan ekran ise bu zengin duruşu tamamlıyor. Cihazın sol panelindeki kırmızı butonu fark ettiniz mi? Bu da 'kahya' butonu; bu kırmızı butona bastığınızda direkt olarak kahyanızı arayabileceksiniz. Tabii varsa...

4.9 inçlik 1080P AMOLED ekranla gelecek olan telefonda Snapdragon 660 yonga seti, 6 GB RAM ve128 GB depolama alanı yer alacak. 12 MP arka ve 20 MP ön kamera, dikkat çeken diğer unsurlar. Telefon ilk etapta sadece Çin'de satışa sunulacak ve 35,800 yen (~$5,167) gibi bir fiyatla alıcılarını bekleyecek.