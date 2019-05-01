Vestel, Yeni Savunma Teknolojileri ile IDEF'teki Yerini Aldı

Vestel Savunma, yeni nesil savunma teknolojilerini 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF) katılımcıların beğenisine sundu.

Vestel Savunma, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşmekte olan 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF) yeni yetenekleri ile gövde gösterisi gerçekleştiren KARAYEL-SU İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) ve kurulduğu günden bu yana 30 milyon doların üzerinde yatırım yaptığı yakıt pili teknolojilerini katılımcılara sergiliyor.

Üzerinde çalıştığı pek çok Ar-Ge projesi ve üniversite sanayi iş birliği çalışmaları ile bu alanda başarılı ürünler ortaya çıkarmayı başaran Vestel Savunma, PEM (Proton Exchange Membrane) tipi yakıt pili teknolojileri konusundaki çalışmaları ile fuarda oldukça ilgi görüyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Vestel CEO’su Turan Erdoğan şu şekilde konuştu;

“VESTEL Savunma hidrojen ve yakıt pili teknolojileri ve insansız hava araçları tasarlama, üretme ve geliştirme amacıyla kurulan bir şirket. Tüm faaliyetlerinde bu hedeflere odaklanan VESTEL Savunma, Ar-Ge çalışmaları ile ülkemizin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Bu yıl sergilediğimiz ürünlerimiz bu hedefe doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Yakıt pilleri alanında ise temel teknolojiye hakim olan, bu alandaki sorunların çözümlerini bilen, bu ürünleri seri olarak üretebilen ve de konuya askeri bir bakış açısı ile bakabilen Türkiye’de başka bir firma yok. Bu fuarda sergilediğimiz teknolojilerimizle bu alanda da iddiamızı gösteriyoruz.”