Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var, Venüs var, Vestel var." açıklamaları sonrası hisseleri büyük artış gösteren Vestel, şimdi de telefon operatörlüğü işine giriyor.

ABD ürünlerinin boykotu ve yerli ürünlerin desteklenmesi yönündeki çağrılar sürerken, Vestel bu uygun ortamı değerlendirerek atılım gerçekleştirmekte kararlı. Bir süredir Türk Telekom ile görüşmelerini sürdüren Vestel, süreci hızlandırarak anlaşmaya noktayı koydu.

Yapılan anlaşmaya göre Vestel ve Türk Telekom ortaklığında, yıl sonuna dek Vestelcell aboneliği ile birlikte Vestel Venüs telefonların satışına başlanacak. Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, ekonomoninin zor bir dönemden geçtiğinin farkında olduklarını ve Türk Telekom olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Vestelcell hatların, yıl sonuna değin bini aşkın Vestel mağazasında Türk halkının hizmetine gireceğini belirtirken, uygun fiyatlı Venüs + Vestelcell paketleri de sunulacağını belirtti.

Hakan Dursun konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Ülke ekonomisine katma değer yaratacak, milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projelerimizle devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin gurur kaynağı markalarından birisi olan Vestel ile iş birliğimizin ilk adımı olarak karşılıklı iyi niyet anlaşması imzaladık. Türkiye'nin her biri alanında lider iki milli değeri Türk Telekom ve Vestel'in güçlerini birleştirmesinden doğacak sinerji ile ülke menfaatleri doğrultusunda yerli ürün ve teknolojilerin kullanımını arttırmayı hedefliyoruz."

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler de yapılan anlaşmadan oldukça umutlu olduklarını ve Türkiye'deki yerli üretime katkı sağlayacak yepyeni bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtti. Güler konuyla ilgili şunları söyledi:

"2014'te üretmeye başladığımız Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu Venus, bu açığın kapanmasında önemli rol oynuyor. Venus, her geçen gün kendini geliştirerek dünyadaki rakiplerine kafa tutuyor. Ürettiğimiz teknolojinin yanı sıra Türk Telekom ile yaptığımız bu iş birliğiyle tüketicilerimize artık katma değerli hizmetler de sunacağız. Türk Telekom altyapısını kullanacağımız Vestelcell, Venus akıllı telefonların tamamlayıcısı olacak. Türk Telekom ile yaptığımız bu yeni iş birliği dışa bağımlılığı azaltmak, teknolojide yerli alternatifler yaratmak adına ülke ekonomisi için çok büyük bir adım."