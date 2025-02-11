Apple'ın aldığı yeni bir patente göre Vision Pro'nun yeni sürümünde kafa bandında ufak bir ekran görebiliriz.

Apple, Vision Pro kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşımak için kafa bandına entegre edilecek minik bir ekran üzerinde çalıştığını gösteren yeni bir patent başvurusuyla gündemde.

Aktarılanlara göre Vision Pro'nun kafa bandı kısmına eklenecek bu ekran sayesinde kullanıcının cihazı takmak zorunda kalmadan güncelleme durumu, pil şarj seviyesi gibi önemli bilgileri hem kullanıcıya hem de çevresindekilere sunmak.

Ufak ekran ile pil vb. bilgiler görüntülenebilecek

Apple, ekrandan sadece donanıma dair bilgilere ulaşılmasını değil, aynı zamanda dışarıdaki insanlara da kullanıcının durumuyla ilgili ipuçları vermeyi planlıyor. Örneğin ekran üzerinden “Rahatsız Etmeyin” mesajı, telefon çağrısı simgesi veya eğlenceli bir GIF gösterimi gibi seçeneklerle kullanıcının o anki durumunu çevresine yansıtması mümkün hâle gelecek.

Tabii tüm bunlar şimdilik planlar ve söylentilerden ibaret ancak patentte en sık vurgulanan konu pil şarj göstergesi üzerine. Yani bu ekranın nihai amacının kullanıcının Vision Pro'yu kafasına takma zahmetine girmeden şarj durumunu öğrenebilmesini sağlamak gibi görünüyor.

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