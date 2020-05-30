Vivo X50 Pro, Sony Üretimi IMX598 ile Geliyor

Muhteşem tasarıma sahip olan Vivo’ya ait Vivo X50 serisi bu sefer mükemmel görünüyor. Konfigürasyon ise tek kelime ile muhteşem. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Çin merkezli teknoloji firması Vivo, akıllı telefon pazarından daha büyük bir pay kapma konusunda iddialı olduğunu bir kez daha göstermeye kararlı. Firmanın Vivo X50 Pro ismini verdiği model, işlemci kısmında karşımıza Qualcomm Snapdragon 765G ile çıkıyor.

Ayrıca 4315 mAh gibi devasa kapasitedeki bataryası ile kullanıcılara son derece yeterli bir kullanım süresi sunması beklenen Vivo X50 Pro, 33 W değerindeki hızlı şarj desteğini de beraberinde getiriyor.

Vivo 50X Pro, Sony IMX598 ile geliyor:

32 MP çözünürlüğe sahip ön kamera ile kullanıcıların beğenisine sunulan Vivo X50 Pro, arka kamerasında ise sahip olduğu Sony üretimi IMX598 isimli 48 MP çözünürlüğüne sahip ana kameraya ek olarak 3 kameraya daha sahip.

Kamera konusunda iddiasını konuşturmak isteyen Çinli teknoloji firması, anlaşılan o ki Sony IMX598’i özelleştirerek tüketicilere benzersiz bir fotoğraf deneyimi sunmak istiyor. Sony’nin eski IMX586 modeliyle karşılaştırıldığında birçok yenilik ve iyileştirmeyi barındıran yeni IMX598, özellikle sunduğu f/1.6 lens aralığı ile kullanıcıları oldukça mutlu edeceğe benziyor.

Sony IMX598 özellikleri:

48 Megapiksel çözünürlük

4 kat piksel yoğunluğu

f/1.6 lens aralığı

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Sahip olduğu tasarımı ve sunduğu özellikleri ile Vivo 50X Pro, 2020 yılı ilk yarısının en güzel amiral gemisi cihazı olabilir. Vivo markasının tasarım çizgisini ve sunduğu cihazlarını nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.