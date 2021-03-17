Vivo'dan Y Serisinden Bir 5G Telefon Daha Geliyor

Vivo, 22 Mart'ta Y72 5G isimli yeni bir telefon duyuracağını açıkladı. Bu duyuruya ek olarak Google Play Console'da yayınlanan telefonun bazı teknik detayları da açığa çıktı. Vivo'ya göre bu cihaz, şirketin Y serisinde küresel pazarlara ulaştıracağı ilk 5G telefon olacak.

Çinli teknoloji şirketi Vivo, 22 Mart'ta bir etkinlik düzenleyip, bu etkinlik kapsamında da küresel pazarlarda Y serisindeki ilk 5G telefonu olma unvanına sahip olacak Y72 5G'yi duyuracağını açıkladı. Şirket, bu açıklamaya paralel olarak da yaklaşmakta olan telefonu için bir afiş yayınladı. Yayınlanan afiş telefonun bazı özellikleri ile tasarımını gözler önüne seriyor.

Vivo Y72 5G ile ilgili ortaya çıkan detaylar bunlarla sınırlı değil. Telefon, Vivo'nun yaptığı açıklamalarla birlikte Google Play Console'da da listelenmeye başladı. Bu listeleme, Y72 5G'nin sunacağı bazı özellikleri ortaya koyuyor. Peki Google Play Console ve Vivo'nun afişinde yer alan bilgilere göre Y72 5G, ne gibi özelliklere sahip olacak?

İşte Vivo Y72 5G için paylaşılan tanıtım afişi

Vivo'nun afişinde yer alan bilgilere göre şirketin yaklaşmakta olan akıllı telefonu, 64 MP çözünürlük sunan bir ana arka kameraya sahip olacak. Ayrıca bu cihaz, 5.000 mAh kapasiteli nispeten büyük bir batarya ile gelecek. Afişteki tasarım detaylarına baktığımızda Y72 5G'nin çentikli bir ekrana sahip olacağını, kalın çerçeveler bulunduracağını ve arka kısmında 3'lü kamera kurulumunun yer alacağını söyleyebiliriz. Cihazın yan panelinde ise bir parmak izi okuyucu sensör bulunacak.

Google Play Console'da yer alan verilere baktığımızda ise telefonun muhtemelen 6.58 inç büyüklüğünde olacak ekranı, FHD+ çözünürlük sunacak. Bu ekranın 440 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacağın gösteren Google Play Console'a göre Dimensity 700 işlemci, 8 GB RAM ve Android 11, bu cihazda yer alacak özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun fiyatı ve tüm teknik özellikleri, 22 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte gün yüzüne çıkacak.