OPPO Reno5 F Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

OPPO, orta segment yeni telefonu Reno5 F'i duyurdu. Kenya'da duyurulan telefon, MediaTek Helio P95, 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi gibi özelliklerle geliyor. Normal sayılacak fiyata sahip cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte Reno5 F isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan Reno5 F, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen F19 Pro'nun biraz daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak dizayn edilmiş.

OPPO Reno5 F'in 6.43 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekranı bulunuyor. 60 Hz yenileme, 135 Hz dokunma hızı vadeden bu ekran, 800 nit parlaklık değerine sahip. Özel bir oyun moduna sahip olan cihaz, bu moda geçiş yapıldığında 180 Hz dokunma hızı vadediyor. Ayrıca bu ekranda parmak izi okuyucu sensör ve 32 MP çözünürlük sunan bir ön kamera yer alıyor.

OPPO Reno5 F'in tasarımı şöyle

OPPO'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek Helio P95 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzüyle çalışan telefonun bataryası ise 4.310 mAh kapasite sunuyor. Bu bataryanın 30 watt VOOC teknolojisi ile donatıldığını da belirtelim.

Telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumuna yer veren mühendisler, bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP portre odaklı kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. 8 MP çözünürlük sunan geniş açılı kameranın 119 derece açıya sahip olduğunu ifade etmek gerekiyor.

OPPO Reno5 F teknik özellikleri

Ekran: 6.43 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 60 Hz

6.43 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 60 Hz İşlemci: MediaTek Helio P95

MediaTek Helio P95 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.310 mAh (30 watt VOOC hızlı şarj)

4.310 mAh (30 watt VOOC hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1

İki farklı renk seçeneğine sahip olan cihazın fiyatı, 285 dolar olarak açıklandı.