Dünyanın en popüler medya oynatıcılarından biri olan VLC, bugün içinde 3 milyar indirmeye ulaşacak. Şirket, bu güzel gelişmeyi kutlamak adına 2019 yılı içerisinde kullanıcıların memnun olacakları bazı yeni özellikler getireceklerini duyurdu.

VideoLAN ya da daha çok bilinen ismi ile VLC media player, ek bir çözücü paketi yüklemeyi gerektirmeksizin hemen her formatta video ve ses dosyasını açabildiği için dünyanın en popüler medya oynatıcılarından biri olarak kabul ediliyor. Variety tarafından aktarılan bilgiye göre VLC, kendisi adına çok önemli bir noktaya ulaşmış durumda.

Variety tarafından aktarılan bilgiye göre VideoLAN geliştirici ekibi, popüler medya oynatıcının bugün içinde toplamda 3 milyar indirmeye ulaşmasını bekliyor. Edinilen bilgiye göre bu üç milyar indirmenin yaklaşık %25’ini mobil cihazlar oluşturuyor. Fakat asıl önemli nokta, VideoLAN ekibinin bu gelişmeyi nasıl kutlayacak olması.

Geliştirici ekip, çalışmalarını takdir ederek üç milyar indirme barajını aşan kullanıcılarını memnun etmek için 2019 yılı içinde uygulamaya AirPlay desteği getirmek için çalışacaklarını duyurdu. AirPlay, Android kullanıcılarının Apple TV’de video açabilmesini sağlayacak. Ekip ayrıca yine 2019 yılı içerisinde VR setlerde 2 boyutlu içeriklerin izlenebileceği bir VR modu kullanıma sunmayı da hedefliyor.