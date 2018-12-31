Alman devi Volkswagen, önümüzdeki yıllarda gittikçe popülerleşecek olan elektrikli araçların kullanımını kolaylaştırmak için kollarını sıvadı. Taşınabilir şarj istasyonları kurmayı planlayan firma, yeni yılın ilk aylarında denemelerine başlayacak.

Otomobil üreticileri, son yıllarda gözlerini hızla elektrikli araçlara çevirdi. Geleceğin ulaşım tercihleri arasında yoğunlukla yer alması beklenen elektrikli otomobillerin üretimlerine büyük bir hız verildi. Bir yandan araçlar için çalışmalar devam ederken, öte yandan da sorunsuz bir hizmet sunabilmek için gerekli altyapı çalışmaları yapılıyor. Dev otomobil üreticisi Volkswagen'in bu konuda yenilikçi ve pratik bir çözümü var.

Sadece Almanya'nın değil dünyanın da en büyük üreticilerinden olan Volkswagen, gelecek için sorunsuz projeler hazırlamak istiyor. Elektrikli araçların kullanımının büyük oranda artacağı beklenen otomobil camiasında, kafalarda yer alan en büyük soru "güç üniteleri ve şarj problemi" oluyor. Bu konuda farklı markaların farklı çözümleri mevcut.

Örneğin Tesla, araçların ücretsiz olarak şarj edilebileceği şarj istasyonlarını yaygın bir şekilde inşa etmeye devam ederken, BMW kişilerin evlerine de kurabildikleri bazı güç istasyonları üzerinde çalışıyor. Volkswagen ise konuya çok daha pratik bir yaklaşımda bulunarak, "Taşınabilir şarj istasyonları" projesi üzerine yoğunlaştı.

Planlanan üniteler, cep telefonlarımızı şarj etmek için kullandığımız powerbanklerden esinlenerek tasarlandı. Firma her ne kadar bu çözümü "Taşınabilir" diye lanse etmiş olsa da, bir güç istasyonu neredeyse bir Volkswagen Golf boyutlarında olacak. Yine de bu durum şarj ünitelerinin taşınamaz olduğu anlamına gelmiyor. Üniteler, bir kamyonet ve uygun aparatlar yardımı ile bir yerden bir yere kolaylıkla nakliye edilebiliyorlar.

İlk denemelerini ana merkezinin bulunduğu Almanya'nın Wolfsburg kentinde gerçekleştirecek olan şirket, zaman içerisinde önce Almanya, daha sonra da farklı ülkelerde kurulumlarını gerçekleştirecek. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisini kullanarak, kendi kendini şarj edebilecek olan bu üniteler, şu anda geleceğin araçları için oldukça rağbet görecek bir çözüm olarak adlandırılıyor.