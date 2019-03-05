Volkswagen, bu yaz döneminde ikonik araçlarından Meyers Manx Buggy’yi elektrikli olarak diriltmeye hazır.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı (Geneva Auto Show), ID Buggy adlı yeni konsept aracını tanıttı. Araç firmanın elektrikli pazarındaki agresif yapısını sergiliyor. Buggy’nin teknolojisini daha sonra geliştirmek de mümkün. Aracın parçaları Lego gibi takılıp çıkarılabiliyor.

İki koltuklu, elektrikli bu otomobilde orijinal versiyonun ruhu korunuyor. Beetle üzerine inşa edilen Manx, 1964 ve 1971 yılları arasında satılmıştı. Yeni Buggy klasik aracın özünü korusa da kendi karakterini de ortaya koyuyor. Aracın çatısı ya da kapıları yok. Aracın üstünü kapatmak ve güneşten ya da yağmurdan korunmayı mümkün kılan bir örtüsü var. Araç, 18 inç alaşım jantlara sahip tekerlekler sayesinde kuma batmadan ilerleyebiliyor. Alüminyum kızaklar da taşlar gibi cisimlerin bataryaya çarpıp zarar vermesini engellemesi aracıyla araca yerleştirildi.

ID Buggy, iç tasarım konusunda aslına oldukça sadık kalan bir araç ve ultra-minmalist, öze dönmüş bir tasarımı var. Elbette ki aracın ön konsolunda ve gösterge panelinde son teknolojiler kullanıldı. Dokunma hassasiyetine sahip dijital ekranlar ve düğmeler aracın standart donanımı arasında. Su geçirmez malzemeler kullanılan aracı denizden çıkar çıkmaz kullanmak hiçbir sorun yaratmıyor.

Aracın kompozit malzemeden üretilen hafif kaportasının altında Volkswagen’in modüler MEB platformu var. Elektrikli motor arka aksın üzerine yerleştirildi. 62 kWh’lik lityum iyon batarya ise yolcu bölümünün altında yer alıyor. 201 beygir gücündeki araç yaklaşık 250 kilometre menzile sahip. Sıfırdan 100’e çıkma süresi ise 7.2 saniye. Cenevre’de sergilenen model arkadan itişli olarak gözüküyor ancak aracı dört çeker haline getirmek için ön tarafa bir motor eklemek yetiyor. Sonuçta modüler, Legovari bir araçtan söz ediyoruz.

Volkswagen baş tasarımcısı Klaus Bischoff, “Buggy bir arabadan fazlasıdır. Dört teker üzerindeki enerjidir” diyor. Aracın yeni tasarımı Volkswagen tarafından yapılmasa bile başka birileri tarafından hayata geçirilebilir. İngiliz dergisi Autocar’a göre is modelin üretimi “aktif olarak değerlendirmeye” alınmış durumda.

MEB sistemi temel olarak dört tekerlek ve bir tabandan oluşuyor. Üstüne kalan her şey parça parça yerleştiriliyor. Bu nedenle de bir e-buggy yapmak ya da arkadan itişli aracı dört çeker hale getirmek oldukça kolay. VW bu mimariyi kullanarak Golf boyutunda bir araç, bir van, bir SUV ve bir sedan tasarladı.