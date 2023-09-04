Volkswagen, yeni elektrikli otomobil konsepti ID.GTI'ı tanıttı. 50 yıllık GTI ruhunu modern teknolojilerle birleştiren konsept, önümüzdeki yıllarda seri üretime de geçecek.

Dünyanın en prestijli otomotiv fuarlarından bir tanesi olan Frankfurt Otomobil Fuarı bomba gibi başladı. Dünyanın en büyük otomobil üreticileri, yepyeni teknolojilerle donattıkları otomobilleri tanıtmaya başladılar. Bu bağlamda; Alman otomobil devi Volkswagen de etkinlik kapsamında sahne alan markalardandı. "ID. GTI" isimli konsept otomobilini tanıtan şirket, en çok da Golf tutkunlarını mest edecek gibi görünüyor.

Volkswagen'in GTI macerası yaklaşık 50 yıl önce başladı. Bunun farkında olan şirket, yeni konsept otomobilinde GTI ruhundan uzaklaşmadığı bir tasarım çalışması yaptı. ID.2all üzerine inşa edilen otomobil hem yeni nesil teknolojiler hem de görünümüyle hatchback hayranlarını etkilemeyi başaracak türden. Gelin hep birlikte bu otomobile yakından bakalım.

Karşınızda Volkswagen ID.GTI

Volkswagen ID.GTI konsepti, Volkswagen'in son yıllarda tercih ettiği şerit LED aydınlatma teknolojisine sahip. Aracın ön ızgarası, GTI ruhundan gelen sportifliği hatırlatıyor. Öte yandan, aracın hemen her yerine eklenen GTI ibareleri, 50 yıllık geçmişi hatırlatan başka bir tasarım detayı olarak karşımıza çıkıyor. Kırmızı ve siyah renk kombinasyonu da yine GTI'dan kalma bir alışkanlık olarak tercih edildi.

Otomobilin arka kısmına baktığımızda, modifiyenin yüksek olduğu bir tarz ile karşılaşıyoruz. Arka aydınlatmalar da Volkswagen'in yeni nesil modellerinde tercih ettiği ışık barını içeriyor. Aydınlatmalı logo ile spoyler, Volkswagen ID.GTI konseptine yakışmış.

Volkswagen ID.GTI, ilginç bir kabine sahip. ID.2all'da da gördüğümüz bir çift dijital ekranın bulunduğu kabinde, tüketicilere bazı özelleştirme seçenekleri sunuluyor. Diyelim ki GTI'ın retro tasarımını yaşamak istiyorsunuz. Bilgi-eğlence ekranı üzerinden yapacağınız seçimle Mk2 GTI'ın gösterge ekranını karşınızda bulabilirsiniz. Tabi analog değil, dijital ekrandan bahsediyoruz. Ve tüm bunların ötesindeki bir özellikten bahsedelim. Volkswagen ID.GTI'da ön cama görüntü yansıtması yapılabilecek. Artırılmış gerçeklik destekli cam, özellikle de yarış pistinde ilginç bir deneyim sunacak.

Volkswagen, elektrikli konsept otomobilinin motor özelliklerine ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmadı. Ancak aracın yüksek performans sunan tek bir elektrik motoruna sahip olacağı belirtildi. Öte yandan; GTI ruhunu korumak adına bu otomobilin vites geçişleri, sesi, süspansiyonları ve direksiyon hassasiyeti de özel olacak. Araçta kullanılacak bir teknoloji, vites geçiş noktalarının bile özelleştirilmesini sağlayacak.

Volkswagen, ID.GTI'ın seri üretime geçeceğini açıkladı. Ancak bunun kısa vadede olmayacağını belirtelim. Hal böyle olunca, aracın fiyatı ile ilgili de herhangi bir açıklama yapılmadı.

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