Volkswagen'in üzerinde çalıştığı yeni bir sedan otomobil, Çin'de ortaya çıktı. "Lavida Pro" isimli otomobil, boyutlarıyla Jetta'yı hatırlatıyor. Aracın kompakt yapısı ise Passat'tan sonra tam bir hayal kırıklığı...

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), Alman otomobil devi Volkswagen'in üzerinde çalıştığı yeni bir sedan otomobili ortaya çıkardı. "Lavida Pro" olarak isimlendirilen sedan otomobil, Passat tutkunlarının heveslerini kursaklarında bırakacak gibi görünüyor.

Volkswagen'in efsane otomobili Passat, bilindiği üzere artık sedan olarak üretilmiyor. Bu otomobile sahip olmak isteyenlere sunulan tek seçenek, station wagon. Ancak bu durum Çin'de geçerli değil. Zira şirket, Çin'de hâlâ "Passat Pro" isimli bir sedan otomobili satıyor. Lavida Pro ise kompakt yapısı ile Passat'ın yanından bile geçemeyecek gibi görünüyor.

İşte Volkswagen'in yeni sedanı: Lavida Pro

MIIT veritabanında tespit edilen otomobil, 4,72 metre uzunluğunda. Bu da Lavida Pro'yı Jetta'ya yakınlaştırıyor. 109 beygir gücünde 1.5 litrelik turbo benzinli motordan güç alan sedan, 15 ve 16 inç jant boyutları ile giriş seviye olduğunu iyice belli ediyor.

Açık konuşmak gerekirse Volkswagen Lavida Pro, Çin dışına çıkmaz. Çünkü şirketin böyle bir şey yapmasına gerek yok. Neticede Avrupa'da Passat'ın oluşturduğu boşluk, Skoda SuperB ile kapatılıyor. Lavida Pro'nun alternatifi olarak da yine Skoda'nın Octavia modelini örnek gösterebiliriz.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? SUV'ların hâkim olduğu bir piyasada Volkswagen'in kompakt sedan modeli Avrupa'da ve Türkiye'de ilgi görür mü? Konuyla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.