Volkswagen, 2026 itibarıyla elektrikli araç serisini tamamen yenilemeyi planladığı ortaya çıktı. Baştan sona yenileyerek tasarım ve batarya maliyetlerinde iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.

Volkswagen, 2026 yılı itibarıyla tüm elektrikli araç serisini baştan sona yenilemeyi planlıyor. Volkswagen, ID modellerinde önemli güncellemeler yaparak tasarım ve batarya maliyetlerinde iyileştirmeler gerçekleştirecek. Yapılacak bu değişikliklerin, elektrikli araç alanında markanın geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.

Volkswagen, 2026 yılı itibarıyla elektrikli araç serisini büyük bir yenileme sürecine sokacak. Şirket, ID serisinin temellendiği MEB platformunu güncelleyerek tamamen yeni tasarımlar ve batarya maliyetlerinde iyileştirmeler sunacak.

VW'nin yeni dönemi

VW Ar-Ge Başkanı Kai Grünitz, bu yeniliklerin genel performans, işlevsellik ve tasarım açısından önemli değişiklikler getireceğini belirtti. Ayrıca 2025’te Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan ID 2 SUV modelinin, Volkswagen’in gelecekteki araçları için yeni bir dönem başlatacağını söyledi.

Tasarım şefi Andreas Mindt, yeni ID modellerinin geçmişteki büyük Golf modellerinden ilham alacağını ve daha sıcak bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti. ID 2'nin SUV versiyonunun yanı sıra, elektrikli GTI modelinin 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ayrıca, Volkswagen, Rivian ile yaptığı ortaklık sayesinde, gelecekteki araçlarında daha ileri teknolojilere sahip olacak.

Volkswagen, 2026'dan itibaren elektrikli araç tabanını daha da geliştirerek, yüksek performans ve verimli yazılım güncellemeleri ile kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Öte yandan, şirket içten yanmalı motorlu araçlar için de mevcut platformlarına yatırım yapmaya devam edecek.