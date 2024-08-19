Volvo EX30'un ne zaman Türkiye'ye geleceği açıklandı. Bu haber, sedan modellerin vergiler nedeniyle Türkiye pazarından çekileceğinin duyurulmasının ardından geldi.

Volvo, Belçika'da üretilecek olan yeni elektrikli SUV modeli EX30'un 2025 yılında Türkiye pazarında satışa sunulacağını duyurdu. Bu karar Çin'de üretilen araçlara uygulanan yüksek vergilerin ardından Volvo'nun üretim stratejisinde yaptığı değişikliğin Türkiye pazarına olumlu yansıdığını gösteriyor.

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, EX30'un Belçika fabrikasında üretileceğini ve bu modelin Türkiye pazarında yer alacağını açıkladı. Şirket, Çin'den gelen araçlara uygulanan ek vergi nedeniyle EX30'un Türkiye'de satışa sunulacağını belirtti. Bu adım Volvo'nun Türkiye pazarındaki elektrikli araç segmentini güçlendirmeyi ve bu alandaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Volvo Türkiye'de sedan üretimini durduruyor mu?

Volvo'nun sedan modellerinin Çin'de üretilmesinden kaynaklanan yüksek vergiler nedeniyle Türkiye'de satışını durduracağı daha önce açıklanmıştı. %40 ek vergi nedeniyle artık sedan modellerini Türkiye’ye getirmeyeceğini belirten Volvo, elektrikli sedan modeller için ise gelecekte planların yapıldığı bildirildi. Bu karar yalnızca sedan araçları kapsıyor; SUV ve diğer model araçlar etkilenmeyecek. Ayrıca, mevcut dizel motorlu araçların stoklarının bu ay içinde tamamlanacağı ve teslim edileceği belirtildi.

Volvo'nun EX30'u Türkiye pazarına sunma kararı, markanın elektrikli araç segmentindeki stratejilerini güçlendirmeyi ve Türkiye'deki elektrikli araç pazarındaki varlığını artırmayı hedefliyor. Türkiye'de sedan modellerin üretimini durdurması, otomotiv sektöründeki değişimlerin bir işareti olarak değerlendirilebilir.

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