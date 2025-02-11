Volvo, yeni elektrikli crossover modeli EX30 Cross Country'yi tanıttı. Arazi koşullarına uygun tasarlanan otomobil, satışa çıktığı ülkelerde ilgi görmeyi başaracak gibi duruyor. Peki bu elektrikli otomobil neler sunuyor?

Tasarladığı tank gibi otomobillerle tüm tüketicilerin gönlünde özel bir yeri olan Volvo, düzenlediği bir etkinlikte EX30 Cross Country modelini tanıttı. 2026 model olarak lanse edilen otomobil, Volvo'nun ilk elektrikli Cross Country modeli olarak kayıtlara geçti.

Volvo EX30 Cross Country, oldukça şık bir tasarıma sahip. Elektrikli crossover, markanın yeni nesil LED far ve ızgara tasarımını benimsiyor. Arka kısımda ise parçalı aydınlatma tasarımının tercih edildiğini görüyoruz. Arazi tutkunları, yükseltilmiş süspansiyon ve 18 inç jantlarla donatılan Volvo EX30 Cross Country'yi çok sevecekler gibi görünüyor.

Karşınızda Volvo EX30 Cross Country

Volvo'nun elektrikli crossover modeli, oldukça sade bir iç tasarıma ev sahipliği yapıyor. Alıştıklarımızdan farklı bir direksiyon tasarımına sahip olan aracın orta konsoluna dikey olarak yerleştirilen bir bilgi-eğlence ekranı görüyoruz.

EX30 Cross Country, 422 beygir gücü ve 540 Nm tork üreten bir çift elektrik motorundan güç alıyor. Yaklaşık 430 kilometre menzil sunan aracın bataryası, sahip olduğu hızlı şarj desteği ile yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 26 dakikada şarj oluyor.

Volvo, yeni elektrikli crossover modelinin fiyatına ilişkin bir bilgi vermedi. Ayrıca bu otomobilin hangi ülke pazarında satışa sunulacağı da şimdilik belirsiz. Bakalım Volvo EX30 Cross Country, piyasaya sürüldüğü ülkelerde ilgi görmeyi başarabilecek mi...