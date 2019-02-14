Warner Bros, Joker'i Canlandıran Jared Leto'yu Kovmak Üzere

Suicide Squad'daki performansıyla pek de göz dolduramayan Jared Leto'nun DC evreninden uzaklaşması an meselesi.

Aslında neredeyse 3 senedir DC ve Warner Bros ile anlaşması bulunan Jared Leto'yu, Joker olarak belki de 6-7 dakika ancak görebildik. Suicide Squad'ın sinemadaki versiyonunda Leto'nun sahneleri kırpılarak hiç de doyurucu olmayan bir Joker tablosu çıkmıştı ortaya. Daha sonra blu-ray versiyonuyla sahneler biraz daha uzatılsa da o kekremsi tat bir türlü geçmemişti.

DC evreninde yer alacak oyuncular konusunda bu aralar işler çok karışık. Ben Affleck'in Batman rolünden ayrılması, Henry Cavil'in Superman rolünün sallantıya girmesi sonrasında da Joker rolü de büyük bir karmaşaya konu oldu.

Eğer her şey yolunda gitseydi, Leto'yu önümüzdeki 2 yıldaki 3 farklı projede görecektik. Joker'in kendi filmi, Harley Quinn filmi ve Suicide Squad'ın devam filmi... Ancak diğer projeler bir kenara, Leto'nun bu üç filmde de oynamayacağı dedikoduları yayıldı.

Konuyla ilgili ulaşılan Warner Bros yetkilileri şu an için sessizliğini koruyor. Ancak görünen o ki DC'nin ana kadrosu neredeyse baştan sona değişecek.