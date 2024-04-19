Bir zamanlar dünyanın en zengin insanları arasındaki Mehmet Emin Karamehmet, Turkcell ve Çukurova Holding gibi büyük firmalar denilince akla gelen isimdi. Peki ne oldu da Forbes’in 2010 yılında “Dünyanın en zenginleri” sıralamasında en zengin Türk iş insanı iken battı?

Alınan kararlar, atılan adımlar ve daha fazlası Karamehmet’in batış hikâyesinde yer alıyor.

Teknolojiye inanarak çıkılan yoldan sonra işte 2000’de dünyanın en zengin 29. kişisi de olan Mehmet Emin Karamehmet’in başına gelenler…

Cep telefonu teknolojisi yeni doğuyordu ve Karamehmet bu fırsatı kaçırmadı.

İsveç’te cep telefonunda faaliyet gösteren bir girişimci bir gün MV Holding’in kurucusu Murat Vargı’ya bir mektup yazdı ve ona cep telefonunu anlattı. Tabii ki o dönemde Türkiye’de ne cep telefonu ne de şebeke vardı.

Vargı, girişimcinin sunduğu cep telefonu mobil şirketi kurma teklifini değerlendirdi ve yeteri kadar parası olmadığı için önce Koç, sonrasında Sabancı Holding’e gitti ancak teklifi kabul etmedi. Sırada Çukurova Holding vardı.

Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Emin Karamehmet, teklifi kabul etti ve Vargı ile 1994’te Turkcell’i kurdu. İletişim ağının devamı geldi. Turkcell’in Amerika borsasına da açılmasının ardından Superonline ve Digiturk kuruldu.

Karamehmet, birçok firmanın da patronuydu.

Arkasında Çukurova Holding olsa da Karamehmet, Pamukbank’ın ve Yapı Kredi Bankası’nın da patronuydu. Caterpillar’ın Türkiye distribütörlüğünün yanı sıra kendisi armatördü. Ve tüm bunlar onu Türkiye’nin en zengini hâline getirdi.

Bankacılık sektörünün krizi onu da etkiledi.

Bankaların batmaya başlamasına neden olan ülkenin en büyük ekonomik krizlerinden biri, Karamehmet de etkilendi. Önce Pamukbank, ardından Yapı Kredi Bankası da sıkıntıdan nasibini aldı. Ardından da tahmin edebileceğiniz gibi TMSF, iki bankaya da el koydu.

Ortada bir iddia vardı. Bu iddiaya göre de Karamehmet, sahibi olduğu bankaları kasası gibi kullanıyordu. TMSF’nin incelemelerinden sonra da her iki bankadan kendisine 4,20 milyar dolar borç çıkarıldı.

Karamehmet’in borç için taze paraya ihtiyacı vardı.

Bu borç, Turkcell’i de etkiledi. Turkcell’in borsaya açılmasının ardından tabii ki ortaklar sadece Karamehmet ve Vargı’dan ibaret değildi. Karamehmet, soluğu Rusya’daki Alfa Group’ta aldı. Zaten Alfa da Turkcell’in hissedarları olma derdindeydi. Görüşmeden Karamehmet 1,7 milyar dolar parayla dönerken hisselerini de rehin olarak bıraktı.

Ortaklar arasındaki İsveçli Sonera Holding ise bu işe karşı çıktı. Çünkü sözleşmeye göre hisse devrinde öncelik onlarındı. Sonrasında ise iş mahkemelere döküldü. Genel kurul toplantısı olsa hem Ruslar hem de İsveçliler bu işten belki kârlı çıkacaktı.

Ancak devletin de yardımı ile o toplantı olmadı. YK lav edilince tabii ki bunun karşılığında iktidarla samimi olanlar yönetim kuruluna girdiler ve Turkcell devletin yönetimine geçti.

Ruslara olan borç, “en zengin” ünvanını kaybetmesine neden oldu.

Turkcell hisselerini kaybetmemek adına Karamehmet, Ziraat Bankası’ndan 1,6 milyar dolar kredi çekti. Ruslara olan borç gibi bu borç da ödenemedi. Öyle olunca da kendisinin yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın yönetim kurulu üyesi oldu. Böylelikle elindeki hisseleri de kaybetmiş oldu.

Teknolojinin geleceğine inanan Mehmet Emin Karamahmet, çok kısa sürede zenginliğin basamaklarında üste zıplarken düşüşü de bir o kadar hızlı olmuş oldu. 2023’te açıklanan Türkiye’nin en zengin 100 ailesine baktığımızda ise kendisini 48. sırada gördük.

Bu süreçte profesyonel yöneticilere ve uyarılara uymamasından dolayı da batışını hazırlaması Karamehmet hakkında söylenenler arasında.

Batan batana: