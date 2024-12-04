Deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, iOS 18.2'nin 2 Aralık'ta çıkacağını söylemişti. Ancak bu gerçekleşmedi. Peki yepyeni yapay zekâ özelliklerine ev sahipliği yapacak iOS 18.2, ne zaman çıkacak?

iPhone sahipleri, bir süredir iOS 18.2'ye odaklanmış durumdalar. Zira iPhone 15 Pro ve sonrasında piyasaya sürülen modellerden bir tanesini kullanan tüketiciler, iOS 18.2 ile yepyeni yapay zekâ özelliklerine kavuşma imkânı yakalayacaklar. Peki iOS 18.2, ne zaman piyasaya sürülecek?

Apple, iOS 18.2'nin lansman tarihine ilişkin bir şey söylemedi. Ancak deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, güncellemenin 2 Aralık'ta yayımlanabileceğini söylemişti. Takvimler 4 Aralık'ı gösteriyor olmasına rağmen bu durum gerçekleşmedi. Ancak elimizde bir tarih bilgisi daha mevcut.

iOS 18.2, 9 Aralık'ta çıkabilir!

Birleşik Krallık merkezli telekomünikasyon şirketi EE, bir süre önce müşterilerine bir e-posta göndermiş ve 9 Aralık tarihini işaret etmişti. Bu e-postada, MacBook'lar ile iPad'lerdeki "Wi-Fi Arama" özelliğine ilişkin bazı bilgiler veriliyor, 9 Aralık tarihi itibarıyla bazı değişiklikler yapılacağı belirtiliyordu. İşte bu tarihin, iOS 18.2'nin çıkış tarihi olabileceğine inanılıyor.

Apple, iOS 18.2 ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda Aralık 2024 dönemini işaret etmiş ancak detay vermemişti. 9 Aralık, şu ana kadar ortaya çıkan güvenilir tarihlerden bir tanesi. Ancak bunun gerçek olup olmayacağını görmek için birkaç gün daha beklememiz gerekecek.