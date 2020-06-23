Apple’ın yeni işletim sitemlerinden bir tanesi olan watchOS 7’yi hangi Apple Watch modellerinin alacağı belli oldu. Ayrıca watchOS 7’deki tüm özelliklerin tüm modellerde kullanılamayacağı da açıklandı.

Apple dün akşam gerçekleştirdiği WWDC20 etkinliğinde iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur ile birlikte birçok duyuru gerçekleştirdi. Dünkü etkinlik dolu dolu geçti, dolayısıyla bazı şeyleri gözden kaçırmak oldukça muhtemeldi.

Siz de bir Apple Watch kullanıcısıysanız ve dünkü etkinliği izlemediyseniz, akıllı saatinizin watchOS 7’yi alıp almayacağını merak ediyor olabilirsiniz. watchOS 7’yi alıp alamayacağınızın cevabı, hangi modeli kullandığınıza göre değişiyor.

watchOS 7 alacak olan Apple Watch modelleri:

Son dönemlerde çıkan Apple Watch'lardan bir tanesini aldıysanız sizin için güzel haberlerimiz var. Teknoloji devi, Apple Watch Series 3 ve daha üst model akıllı saatlerin watchOS 7 işletim sistemi desteğini alacağını açıkladı.

Daha eski model bir Apple Watch sahibiyseniz ne yazık ki sizler için haberlerimiz kötü. Şirket; Apple Watch Series 0, Apple Watch Series 1 ve Apple Watch Series 2’nin watchOS 7 desteği almayacağını duyurdu.

Apple, ayrıca yeni watchOS 7 özelliklerinin tamamının tüm Apple Watch modellerinde kullanılamayacağını da açıkladı. Şirket, bu konuda daha detaylı bir açıklama yapmadı ancak ilerleyen zamanlarda hangi özelliklerin hangi akıllı saatlerde kullanılamayacağı da ortaya çıkacaktır.

watchOS 7’yi kullanabilecek olan Apple Watch sahipleri; yeni spor etkinliklerine, bazı yeni saat arayüzlerine ve uyku takip desteğine kavuşacaklar. Ayrıca ellerinizi yıkamanız gerektiğini hatırlatan bir sayaç da yeni işletim sisteminde yer alacak. watchOS 7’nin geliştirici betası yayınlandı, halka açık betası da önümüzdeki ay yayınlanacak. İşletim sisteminin kararlı sürümüyse eylül ayında kullanıcılarla buluşacak.