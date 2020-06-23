Dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın dün tanıttığı yeni işlemcisi Apple Silicon’un kullanılacağı ilk Mac’lerin, Intel işlemcili standart Mac’lerden daha yüksek maliyete sahip olacağını öne sürdü.

Apple, geliştirici konferansı WWDC’de yeni işlemcisi Apple Silicon’u resmi olarak tanıttı. Apple’ın yeni Mac modellerinde Intel işlemcilerin yerini alacak Apple Silicon işlemcilerinin özelliklerini ise dün paylaştığımız haberde sizlere aktarmıştık.

Apple’la ilgili isabetli tahminlerde bulunan ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın bilgisayarlarında Apple Silicon işlemciye geçişi hakkında yeni bir rapor yayınladı. Ünlü analist, yeni raporunda Apple’ın işlemci değişikliği hamlesinin Mac’lerin maliyeti, talebi ve Apple’ın tedarikçileri üzerindeki etkisine mercek tuttu.

Ming-Chi Kuo, Apple’ın Apple Silicon işlemcilere geçiş kararının ek maliyetlere neden olacağını söyledi. Kuo, tasarım değişikliği nedeniyle Mac'lerin birim fiyatlarının artacağını belirtti.

Kuo daha önce 24 inç iMac’in tasarımının da yeniden tasarlanacağını öne sürmüştü ve WWDC’den hemen önce yayınlanan raporunda Apple’ın tamamen tasarımı değişmiş, Apple Silicon işlemciye sahip 24 inç iMac’ler geliştirildiğini iddia etmişti. Kuo, Apple Silicon’lu 24 inç iMac’in çıkışından önce aynı tasarıma sahip Intel işlemcili bir modelin de piyasaya sürüleceğini iddia etmişti.

Kuo, tüm Mac modellerinin Apple Silicon işlemciye geçişlerinin 12 ile 18 ay arasında süreceğini öne sürmüştü. Apple’ın CEO’su Tim Cook ise geçişin yaklaşık 2 yıl süreceğini açıkladı.

Kuo, bu sabah yayınladığı raporda ise Apple Silicon işlemcili Mac’ler piyasaya sürülmeden önce, yani 2020’nin ikinci yarısında, Intel işlemcili Mac’lere olan talepte bir artışın yaşanacağını iddia etti. Kuo, evden çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla 2020’nin üçüncü çeyreğinde MacBook sevkiyatlarının yüzde 30 oranında artacağını, 2020’nin ikinci yarısında MacBook Air taleplerinin de beklenenin üstünde olacağını söyledi.

2020’nin sonuna kadar MacBook satışlarının toplamda yüzde 15 oranında artacağını söyleyen Kuo, 2020 boyunca MacBook satışlarının 16-16.5 milyon adet seviyelerine çıkacağını belirtti. Ming-Chi Kuo, koronavirüs salgını nedeniyle yaygınlaşan evden çalışma modellerinin ortaya çıkardığı talebin sadece MacBook’lara yönelmediğini, 2020’nin ikinci yarısında Apple’ın iPad klavyesi olan Magic Keyboard’a olan talebin de yüzde 10 ile 20 arasında artmasının beklendiğini söyledi.