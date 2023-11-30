Heyecanı, gizemi ve aksiyonu bir arada seven okurların vazgeçilmez dünyası: polisiye romanlar. Cinayetlerin, entrikaların ve sırların ardındaki perdeyi aralayan, okurunu soluksuz bırakan bu tür, âdeta bir zihin jimnastiği sunuyor.

Polisiye edebiyatı, sıradan gerçekliğin kapsamını bilinmezlikle sararak bir tür kaçış imkânı sunuyor. Eğer siz de bu heyecanlı hikâyelere atılmak istiyorsanız, aksiyon severlere özel seçilmiş polisiye kitap önerilerimizi kaçırmamanızı öneririz.

Bu kitaplar, sürükleyici hikâyeleri ile sizi sayfaların içine çekecek. Tavsiyelerimizden sonra gerilim dolu bir serüvene adım atmak için kitap listenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Ünlü gizem ve korku yazarı Harlen Coben’in bu kitap için “Hız kesmeden, son sürat ilerliyor.” yorumu var. Bizce Coben haklı. Bir solukta biten polisiye gerilim arıyorsanız “3:01 Gerçekle Yüzleşme Vakti”ni okumalısınız.

Tom’a 3:01’de gelen bir telefonun ardından ölen bir sürü insan, saklanan birçok sır ve yıkılan bir evlilik. Bir insanın iki günde değişen hayatını okurken sonlara doğru aklınızdaki tüm soru işaretlerine de cevap bulacaksınız.

Gerilim polisiye seviyorsanız buraya tıklayarak 3:01 Gerçekle Yüzleşme Vakti’ni hemen sepetinize ekleyebilirsiniz.

Bir süredir polisiye roman okumadıysanız ve soluksuz gerilim istiyorsanız Jane Casey’in Ölümün Soğuk Sesi’nin sayfalarını çevirmeye başlayabilirsiniz. Gerilim ve polisiye kitapları ile ünlü Jase Casey’in sevilen kitaplarından Ölümün Soğuk Sesi’ni okurken bir yandan sonunu merak ettiğinizden bitmesini isteyip bir yandan da gerilim devam etsin diye hikâye hep sürsün isteyeceksiniz.

İngilizce Öğretmeni Sarah’ın öğrencilerinden birisinin cesedinin bulunması, onu 16 yıl önce ölen abisinin katilini bulmaya sürüklüyor. Olayların tek kilit noktasının kendisinin olduğunu anlamasının üzerine bir de abisinin katilinin kim olduğu anlaşıldıktan sonra nefesinizi tutabilirsiniz. Çünkü hikâye o noktadan sonra inanılmaz bir hâl alıyor.

Polisiye seven bir kitap kurduysanız geç kalmadan Ölümün Soğuk Sesi’ni buraya tıklayarak alabilir, gerilim dolu anların tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

36 dile çevrilen, İspanya’nın en seçkin roman ödüllerinden Premio Planeta’yı alan Görünmez Gardiyan, tüm bu ilgiyi sonuna kadar hak eden bir kitap.

Karakter Amaia, çocukluğunun geçtiği kasabaya seri cinayetler için dönüyor ve soruşturma yetkilisi oluyor. Cinayetlerin ortak özellikleri, bırakılan ufak detaylar ve ormanın sırlarından dolayı anlatılan evreni bir ütopya sanabilirsiniz ama sonu hiç de umduğunuz gibi olmayacak.

Sağ gösterip sol vurulan bir polisiye kitabına ihtiyacınız varsa buraya tıklayıp Görünmez Gardiyan’ı sepetinize ekleyebilirsiniz.

Gerilim ve polisiye sevenlerin mutlaka okuduğu yazarlardan biri de Dan Brown’dur. Yazarın “Başlangıç” kitabı da hem polisiye hem macera hem de gizemi bir arada sunuyor.

“Nereden geldik, nereye gidiyoruz?” sorusunu tüm dünyaya duyurmak üzere ilginç bir davet düzenleyen Edmond Kirsch, açıklamasını kendisi yapamasa da dostu Langdon ve Vidal soruların cevabını duyurmak için kolları sıvarlar. Açıklamanın ardından dünya görüşleri, dinler, yaratışçılar, ateistler, herkesin aklındakiler değişir çünkü Kirsch, “Nereden geldik?” sorusuna deneyleri ile cevap verse de aslında nereye gittiğimiz çok bellidir.

Din, dil, ırk, yaşam biçiminiz ne olursa olsun Başlangıç’ı mutlaka okuyun. Satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Türk polisiye romanı denilince akla ilk olarak Ahmet Ümit ve Nevzat Komiser geliyor. Her kitabında hikâyesi ile polisiye sevenleri mutlu eden Ahmet Ümit’in bu kitabı da akıp gidiyor.

Üç farklı yaşam tarzının birleştiği kitap, karakterlerden biri olan Selim’in ağzından anlatılıyor. Kaza geçirmiş arkadaşı Kenan’ın ölümsüzlüğü araması ile değişen hayatlar ve kapıları aralanan maceralar.

Ters köşeleri ile okuyucuyu şaşkına çeviren Beyoğlu Rapsodisi’ni buraya tıklayarak inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

AbumRabum hem tarih hem polisiye sevenlerin beğeneceği türden bir kitap. Hz. İbrahim, Mezopotamya, Orta Doğu, dinler, Hammurabi ve tarihi eserlerin sıkmadan anlatıldığı kitap, polisiye heyecanını verirken bilgilendiriyor da.

Kitabı bitirdikten sonra Sümerlerin zekâsına hayran kalabilir, kitapta sözü edilen tarihi yerleri ziyaret etmek için uçak biletlerine bakmaya başlayabilirsiniz.

Sevilen yazar İskender Pala’nın AbumRabum kitabının arka kapağını incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aklından Bir Sayı Tut’un Yazarı John Verdon’un kitaplarından biri olan Fırtına’da Yanacaksın, Dedektif Dave Gurney’in labirent gibi iç içe geçmiş olaylar silsilesini çözmesini konu alıyor. Dedektif, keskin nişancı tarafından vurulan bir polisin soruşturmasına dahil oluyor.

Irkçı cinayetlere, çıkarcı siyasetçilere, medya manipülasyonlarına, emniyet teşkilatındaki yozlaşmaya değinilen kitabın en başında karakter sayısı biraz fazla gelse de hikâyenin akıcılığı ile buna kısa sürede alışıyorsunuz.

Tahminleri suya düşürme konusunda başarılı bir hikâye arayanlar, Fırtınada Yanacaksın kitabını buraya tıklayarak satın alabilir.

İngiliz polisiye edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Agatha Christie’nin 60’tan fazla kitabı bulunuyor. Eğer hiç yazarla tanışmadıysanız ve Örümcek Ağı ile ona “Merhaba” diyebilirsiniz.

Çerez kitap ararken biraz da heyecan istiyorsanız Örümcek Ağı’nı okumaya başlayabilirsiniz. Tam bitti dediğiniz anda olaylar devam ederken, bir bakmışsınız kitabın sonuna gelmişsiniz bile.

Kütüphanenize bir de Agatha Christie eklemek istiyorsanız Örümcek Ağır için buraya tıklayabilir, kitabı satın alabilirsiniz.

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