Konu oyun olunca, Webtekno ekibi olarak geri kalmıyoruz! Editörlerimizin geçen sene oynayıp en sevdiği oyunların listesi karşınızda.

Kabul edelim ki 2023 senesi pek çok ses getiren oyunlarla geçti, biz de bu fırsattan geri kalmak istemedik. Tabir yerindeyse oyun delisi editörlerimiz doğal olarak geçen sene çokça oyun oynama şansı buldu ve düşüncelerini bazen sizlerle paylaştı.

Peki onca güzel oyunun ardından listemize hangi oyunların gireceğini tahmin edebilir misiniz? Öyleyse sizi şöyle alalım:

Hem haber hem de özgün içerik editörümüz Emirhan'ın en sevdiği oyun, Days Gone olmuş.

Days Gone, zombi istilasından sonra hayatta kalmaya çalışan motosikletli çetesi üyesinin maceralarını anlatan bir açık dünya aksiyon-macera oyunudur. İşte Emirhan'ın Days Gone hakkındaki düşünceleri:

Çıktığı günden bu yana hakkının yendiğini düşündüğüm Days Gone; The Last of Us, Red Dead Redemption ve Far Cry serilerinden ilham alıyor. Oyunu daha önce izleyerek bitirme fırsatı yakalamış olsam da oynama fırsatını 2023'te elde ettim. Baştan sona keyifle ilerleyerek, bazen de saatlerimi sadece gezerek geçiriyorum. Ön yargısı olanlar için şunları söyleyebilirim:

Tekrara binen görevler çoğu zaman isteğe bağlı oluyor. Açıkçası hikâyeye bağlı kalındığı sürece onlardan da keyif alıyorum. Oyun ilk çıktığında oynamadığım için bug’lardan bahsedemeyeceğim, çünkü ben PC sürümünde hiç rastlamadım. Yağ gibi akıyor.

Chopper tarzı motorlara ilginiz varsa oldukça gerçekçi bir sürüş deneyimi sunan, acıması olmayan bir hikâyenin altında romantik bir alt metin veren ve tüm bunların yanında, ister istemez sürekli tetikte gezeceğiniz bir açık dünyayı önünüze seren Days Gone’ı oynamayı düşünüyorsanız kesinlikle öneriyorum.

Editörümüz Emre'yi, önerdiği oyunlarla da tanıyor olabilirsiniz; kendisinin geçen seneki favori oyunu, Football Manager 2023.

Football Manager 2023, dünyanın en popüler futbol menajerlik oyunu serisinin son üyesi. Futbolun her yönünü kontrol edebileceğiniz bu oyunda, kulübünüzü zirveye taşımak için hem saha içinde hem de saha dışında doğru kararlar vermeniz gerekecek. Serinin son üyesi olan bu oyun hakkında Emre'nin düşünceleri ise şöyle:

Benim yıl boyu en çok keyif alarak oynadığım oyun Football Manager 2023 oldu. Özellikle bu oyunun gurmeleri bilir ki FM'de kış güncellemesi ile birlikte oyunun mekanikleri düzelir. Oyun düzeldikten sonra garip garip deneyler yaparak FM'yi bozdum ve çok eğlendim.

FM'ye göre Arda Güler'in Real Madrid kariyeri nasıl geçer, hiç borçları olmasa Türk kulüpleri 20 seneye ne noktaya gelir, birini Manchester City birini Vanarama North ligi takımlarından biri altyapısına verdiğim Wonderkid ikizlerin gelişimi nasıl gerçekleşir gibi sorulara cevaplar aradım. Beni eğlendirmeyi başardı oyun.

YouTube kanalımızın yüzlerinden Şahin'in, favori oyun listesi biraz kabarık.

FIFA 22, dünyanın en popüler futbol oyunu serisinin en yeni oyunudur. Bu oyunda, gerçek futbolcuları ve takımları yönetebilir, heyecanlı maçlara katılabilir, kendi kariyerinizi oluşturabilir ve arkadaşlarınızla rekabet edebilirsiniz. Ancak Şahin'in tek favorisi bu oyun değil, işte favorileri:

Trek to Yomi, Planet of Lana, Game Pass’e bir anda shadow drop edilen Hi-Fi Rush ve epey geç oynayabildiğim Inside; beni epey eğlendirdi. Ayrıca yine Game Pass’e doğrudan eklenen Lies of P; souls türüne olan mesafeli duruşumu bozdu, döne döne oynadım diyebilirim. Tüm bunlara rağmen en çok oynadığım Geçen yıl bağımsız oyunlardan en sevdiğim;Game Pass’e bir anda shadow drop edilen Hi-Fi Rush ve epey geç oynayabildiğim Inside; beni epey eğlendirdi. Ayrıca yine Game Pass’e doğrudan eklenen Lies of P; souls türüne olan mesafeli duruşumu bozdu,diyebilirim. Tüm bunlara rağmen en çok oynadığım oyunlar elbette FIFA 22 ve EA FC 24 oldu.

Oyun özgün içerik yazarlarımızdan Oğuzhan'ın ise geçen sene en beğendiği oyun, pek çok oyuncunun favorisi olan Baldur's Gate 3.

Benim geçen yıl bayılarak oynadığım, bilgisayar başında saatler geçirmeme neden olan oyun Baldur’s Gate 3’tü. İzometrik CPRG türü ile hiç aram olmasa da beni kendisine âdeta büyüledi, başından kalkamadım. Oyunun sunduğu özgürlük o kadar had safhada ki hikâyelerde veya savaş anlarında verdiğim kararların büyük bir şekilde etkilerini görmek muazzam bir duygu.

Her kararınızın o kadar keskin bir karşılığı var ki bazen sırf bu yüzden cezalandırılıyorsunuz. O yüzden yaptığınız her seçim ardından acaba diğerini seçseydim ne olurdu diye meraktan ölüyorsunuz. Ayrıca onca hikâyeye onca diyalog sahnesine rağmen bu oyunun bu kadar ustaca sinematik ve seslendirilmesine şahit olmak, oyundan aldığım hazzı zirvelere taşıdı.

Kısaca özetleyecek olursam, bu oyunu deyim yerindeyse ağzımın suyu aka aka oynadım. Benim için geçen yılın değil bu zamana kadar oynadığım oyunlar arasında en çok sevdiğim oyunlardan biri olarak kalacak. Ha bir de şuna da değinmeden geçmek istemiyorum: birçok büyük şirketin yapmadığını Larian yaptı ve bu oyunu Türkçe olarak çıkarttı. Adamsın be Larian...

Bendeniz Gökçe editörünüzün favorisi ise Red Dead Redemption 2 (biraz geç kaldım).

Arthur Morgan ve Van der Linde çetesi, kanun kaçakları olarak kaçıyorlar. Peşlerinde federal ajanlar ve ülkenin en iyi ödül avcıları var. Hayatta kalmak için Amerika’nın vahşi topraklarında soygun yapmak, çalmak ve savaşmak zorundalar. Çetenin içindeki bölünmeler ise hikâyenin odak noktası. İşte RDR 2 hakkındaki düşüncelerim:

2023'te, geç de olsa Red Dead Redemption 2 oynayabildim ancak kendime bu oyunu daha önce oynamadığım için epey kızıyorum. Yılına göre epey iyi dizayn edilmiş karakter tasarımları, hikâyenin sürükleyiciliği ve gerçek bir kovboy filmi izliyormuşcasına yaşattığı deneyim bende inanılmaz etkiler bıraktı.

Oyunda yaptığınız en ufak bir seçimin bile oyunun sonuna etki etmesi, NPC’lerin gerçekten yaşıyormuş hissiyatı, yan karakterlerle kurduğunuz bağ, Arthur Morgan’ın ağır karakteri, yan görevler ve daha aklıma gelmeyen pek çok ince detay bu oyunu benim için özel kılan etmenler oldu. Daha iyisi gelir mi bilinmez ancak gelene kadar en iyisi kesinlikle RDR 2’dir benim gözümde.

Özgün içerik yazarlarımızdan İsmail de pek çok oyuncu gibi Witcher 3 sevdalısı.

Geralt of Rivia, bir canavar avcısı olarak hayatını sürdürüyor. Karşısında ise büyü, siyaset ve savaşla harap olmuş bir kıta var. Geralt’ın tek amacı, Kehanet Çocuğu olarak bilinen Ciri’yi bulmak. Ciri, dünyanın şeklini değiştirebilecek bir yaşayan silah. İşte İsmail'in Witcher 3 hakkındaki düşünceleri:

Senelerdir oynamaya doyamadığım ve toplam 4 kez %100 tamamladığım The Witcher 3: Wild Hunt, karakteriyle tamamen bütünleşebildiğimiz, Geralt ve yan karakterleri adına üzüldüğümüz, yeri geldiğinde yine Geralt ve yan karakterleriyle gülüp eğlendiğimiz muhteşem bir oyundur.

Fantastik evreni, keşfetmeye doyamadığınız haritası ve bulundurduğu RPG temelleriyle birden fazla kez oynama isteği uyandıran bir oyundur Witcher. Ayrıca, kitap okumayı sevmeyen biri olarak beni bile kitaplara ilgi duymaya teşvik etti. Siz düşünün bu oyunun büyüklüğünü…

Oyun özgün içerik tarafında olan bir diğer editörümüz Arif'in favorisi ise Alan Wake.

2023'te oynayıp en sevdiğim oyun Alan Wake oldu. İçerisinde hikâye barındıran oyunları sevdiğimi de böylelikle belirtmiş oldum. Oyunun ana mekanikleri çoğunlukla shooting üzerine kurulu olsa da hayaletimsi düşmanlara karşı mücadele etmenin tek yolu silah ve ışık bileşenlerini ustalıkla kullanmak.

Silahlar, zamanla değişse de (revolver, tüfek gibi) el feneri gibi ışık kaynakları da güçleniyor. Bu yaratıcı ışık fikri, flash bombaları, işaret fişeği gibi envanter seçeneklerine eklenmiş ve düşmanlara zarar verirken stratejik bir rol oynuyor.

Alan'ın kahve termosu koleksiyonu yapma hobisi; korku oyunu olmasına rağmen, bu unsuru keyifli bir şekilde kullanıyor. Oyunun efektleri de ayrı bir övgüyü hak ediyor; bazıları o kadar etkileyici ki, oyuncuyu Alan gibi şizofrenik bir düşünceye sevk edebilir.

Son olarak; geliştirici şirketin önceki oyunlarının Max Payne olduğunu düşünürsek, her detayın ne kadar özenle işlendiğine şaşırmamak gerekiyor.

Bir diğer özgün içerik yazarımız olan Beste'nin de favorisi, Baldur's Gate 3 olmuş.

Beste de tıpkı editörümüz Oğuzhan gibi geçen yılın oyunu olarak Baldur's Gate 3'ü seçmiş. İşte oyun hakkındaki düşünceleri:

2023'te bayılarak oynadığım ve hatta efsanelerim arasında yer alan Baldur's Gate 3’e değinmek istiyorum. Hikâyesinden tutun, mekaniklerine, mekaniklerinden tutun açık dünyasına ve özgür diyaloglara kadar oyunun tüm detayları ilgi çekiciydi. Farklı sonları görmek ve farklı sınıfları deneyimlemek için oyunu 3 kez oynadım.

SEO içerik yöneticimiz Deniz'in favorisi ise Dishonored serisi.

Belki çıkış tarihi çok yeni değil ama unutmanın zor olacağı oyunlar arasına adını yazdırması içten bile değil. Kahramanımız Corvo Attano’nun hikâyesi, imparatoriçenin ölümünden dolayı suçlanmakla başlıyor. Artık bir suikastçı olarak izlediğimiz Corvo, intikam peşinde koşmaya başlıyor. Ancak bu noktada oyun size bazı tercihler sunmuş.

İsterseniz büyülerin yardımıyla saklanarak görevleri tamamlayın, isterseniz de düşmanlarınızla savaşarak bölümleri bitirin. Karar tabii ki sizin ancak oynayış tercihiniz oyunun finalini de etkiliyor. Dishonored serisi çıkış yılına göre grafik kalitesi açısından güzel bir deneyim sunuyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi hikâyesi, oyun mekanikleri ve dövüş animasyonları da bundan geri kalmıyor. Beni bu seride en çok etkileyense oyunun atmosferi oldu.

Dunwall’ın karanlık sokaklarında ilerlerken bir süre sonra kendinizi oranın bir parçası olarak buluyorsunuz. Eminim ki Dishonored serisi, final sahnesinin ardından dinlediğimiz soundtrackleri için bile bitirmeye değer.

NOT: Dishonored 2’nin ilk çıktığı dönemde ciddi optimizasyon problemleri bulunuyordu. Yapılan güncellemeler sonrası oyunun öyle bir problemi kalmamış.

Evet, biz Webtekno ekibi olarak 2023'te yukarıda bahsettiğimiz oyunları bayıla bayıla oynadık ve hiç de pişman değiliz! Peki ya sizin 2023'te en beğendiğiniz oyun/oyunlar hangisi oldu? Yorumlarda buluşalım.

