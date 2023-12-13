Red Dead Redemption evreninde bir Ezio Auditore düşünsenize. Veya The Witcher 3 oyununda dolaşan bir Kratos... Ya da durun, düşünmeyin. Biz direkt önünüze getirdik.

Fortnite’ın güncellemelerine denk geldiyseniz nasıl birbirinden alakasız içerikleri tek havuzda topladığını görmüşsünüzdür. Fortnite dansı yapan Kratos, bir mermi alınca önümüze 5 yıldızlı otel diken Rivialı Geralt, yüzlerce metre öteden bombeli bir atışla rakibini indiren Master Chief ve nicelerini gördü bu gözler.

Biz de bunun sadece Fortnite’la sınırlı kalmaması gerektiğini düşünerek belli oyun karakterlerini farklı oyunlara taşıdık. Tabii biri kendi dünyasından çıkınca da onun yerine başkasını yerleştirmemiz gerekti. Ortaya öyle görseller çıktı ki bazıları şimdiye kadar gördüğümüz en havalı oyun görselleriyken bazıları gerçekliği sorgular hâle getirdi.

İşler zaten kendisi için yeterince zor değilmiş gibi, Lara Croft'u alıp Red Dead Redemption dünyasına gönderdik.

Böyle dediğimizde Arthur Morgan ve Lara Croft ilişkisi gözünüzde canlanmış olabilir fakat Arthur'un Tanrılarla uğraşmak gibi farklı planları var gibi görünüyor.

Mistik revolver'lar kullanarak açtığımız Dead Eye yeteneğini hayal etsenize...

Peki John Marston'a RDR dünyasında kim eşlik ediyor?

Kılıçlarını ve bıçaklarını iyi kullanan bir suikastçıyla aranıza mesafe koyarsanız pek de korkmanıza gerek yok.

Fakat kovboyların at koşturduğu dönemde söz konusu suikastçimiz artık silah kullanmaya başladıysa hiç kaçmaya yeltenmeyin, o zaten sizi bulur.

Bunlar RDR evreninde gerçekleşirken Arthur da God of War evreninde takılıyordu. Peki Kratos bu konuda ne düşünüyor?

Pek de bir şey düşünmüyor gibi. Zira The Witcher 3 evreninde kafa dengi efsungerler bulmuş gibi görünüyor.

Yani umarız dost olarak gitmiştir.

Çünkü Geralt da efsungerlikten sıkılıp Los Santos'a kafa dağıtmaya gitmiş olabilir.

Çok uzak diyarlarda Mario ise, Bowser'dan bıkmış olacak ki The Last of Us ekibini olaya dahil etmiş.

Hemen tatlı mekânından topuklayan Bowser ise çok geçmeden Mario evrenini özleyecek gibi görünüyor.

"Donkey Kong'da kurtarılacak bir prenses varmış." havalarıyla olaya dahil olan Ajan 47:

Açıkçası Fallout 4 evrenine dahil ettiğimiz Pac Man'in âdeta bir maskot gibi oraya yakışacağını beklemiyorduk.

Son olarak karşımızda Star Wars evrenine dahil olan Master Chief var. Enerji kılıcının ışın kılıcıyla birleştiği bu görsel oldukça havalı görünüyor.

Bu görseller arasında sizin en çok beğendiğiniz hangisi oldu? İçeriğin devamının gelmesini istiyorsanız hangi karakterleri hangi oyunlarda görmek istediğinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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