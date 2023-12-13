Oyun Karakterlerini Bambaşka Oyunlara Yerleştirdik: Hangisi Daha Karizmatik Oldu, Hangisi Sırıttı?

4 dk okuma süresi
2
1
1
0
0
Red Dead Redemption evreninde bir Ezio Auditore düşünsenize. Veya The Witcher 3 oyununda dolaşan bir Kratos... Ya da durun, düşünmeyin. Biz direkt önünüze getirdik.

Fortnite’ın güncellemelerine denk geldiyseniz nasıl birbirinden alakasız içerikleri tek havuzda topladığını görmüşsünüzdür. Fortnite dansı yapan Kratos, bir mermi alınca önümüze 5 yıldızlı otel diken Rivialı Geralt, yüzlerce metre öteden bombeli bir atışla rakibini indiren Master Chief ve nicelerini gördü bu gözler.

Biz de bunun sadece Fortnite’la sınırlı kalmaması gerektiğini düşünerek belli oyun karakterlerini farklı oyunlara taşıdık. Tabii biri kendi dünyasından çıkınca da onun yerine başkasını yerleştirmemiz gerekti. Ortaya öyle görseller çıktı ki bazıları şimdiye kadar gördüğümüz en havalı oyun görselleriyken bazıları gerçekliği sorgular hâle getirdi.

İşler zaten kendisi için yeterince zor değilmiş gibi, Lara Croft'u alıp Red Dead Redemption dünyasına gönderdik. 

RDR 2'de Lara Croft

Böyle dediğimizde Arthur Morgan ve Lara Croft ilişkisi gözünüzde canlanmış olabilir fakat Arthur'un Tanrılarla uğraşmak gibi farklı planları var gibi görünüyor.

Arthur Morgan

  • Mistik revolver'lar kullanarak açtığımız Dead Eye yeteneğini hayal etsenize...

Peki John Marston'a RDR dünyasında kim eşlik ediyor?

Ezio Auditore ve John Marston

Kılıçlarını ve bıçaklarını iyi kullanan bir suikastçıyla aranıza mesafe koyarsanız pek de korkmanıza gerek yok.

Ezio Auditore ve John Marston

Fakat kovboyların at koşturduğu dönemde söz konusu suikastçimiz artık silah kullanmaya başladıysa hiç kaçmaya yeltenmeyin, o zaten sizi bulur.

Ezio Auditore ve John Marston

Bunlar RDR evreninde gerçekleşirken Arthur da God of War evreninde takılıyordu. Peki Kratos bu konuda ne düşünüyor?

Kratos

Pek de bir şey düşünmüyor gibi. Zira The Witcher 3 evreninde kafa dengi efsungerler bulmuş gibi görünüyor.

Kratos ve Geralt

Yani umarız dost olarak gitmiştir.

Kratos

Çünkü Geralt da efsungerlikten sıkılıp Los Santos'a kafa dağıtmaya gitmiş olabilir.

Rivialı Geralt

Çok uzak diyarlarda Mario ise, Bowser'dan bıkmış olacak ki The Last of Us ekibini olaya dahil etmiş.

Mario

Hemen tatlı mekânından topuklayan Bowser ise çok geçmeden Mario evrenini özleyecek gibi görünüyor.

Bowser Mortal Kombat

"Donkey Kong'da kurtarılacak bir prenses varmış." havalarıyla olaya dahil olan Ajan 47:

Ajan 47 Donkey Kong

Açıkçası Fallout 4 evrenine dahil ettiğimiz Pac Man'in âdeta bir maskot gibi oraya yakışacağını beklemiyorduk.

Pac-Man

Pac-Man

Son olarak karşımızda Star Wars evrenine dahil olan Master Chief var. Enerji kılıcının ışın kılıcıyla birleştiği bu görsel oldukça havalı görünüyor.

Master Chief Star Wars

Bu görseller arasında sizin en çok beğendiğiniz hangisi oldu? İçeriğin devamının gelmesini istiyorsanız hangi karakterleri hangi oyunlarda görmek istediğinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Yapay zekâyı kullanarak hazırladığımız diğer içerikler için sizi şöyle alalım:
İLGİLİ HABER

Ülkemizin Ünlü Manzaralarını Yeni Yapay Zekâ Akımıyla Resmettik: İşte Rüyalardan Fırlamış Gibi Görünen O Görseller
İLGİLİ HABER

2050 Yılındaki Distopik Bir Türkiye Nasıl Görünürdü? Yapay Zekâ ile Resmettik!
İLGİLİ HABER

Ülkemizdeki Takımlar Süper Kahraman Olsaydı Nasıl Görünürlerdi? Yapay Zekâyla Resmettik
İLGİLİ HABER

Yapay Zekâ ile Resmettik: Dünyaca Ünlü Şirketler "Birer İnsan Olsaydı" Nasıl Görünürlerdi?
İLGİLİ HABER

Yapay Zekâ Resmetti: Türkiye'deki Şehirlerin Birer Süper Kahramanı Olsaydı Nasıl Görünürlerdi?
İLGİLİ HABER

Mutsuz Sonla Biten Dizileri Mutlu Sonla Bitmiş Gibi Resmettik: İşte Yapay Zekâ ile Ortaya Çıkan O Görseller
İLGİLİ HABER

Türkiye'deki Göz Kanatan Şehir Heykellerini Yapay Zekâ ile Yeniledik: Sanat Desen Var...
İLGİLİ HABER

Yapay Zekâ ile Ortaya Çıkan Bu Görsellerin Hangi Türkçe Şarkı Sözleriyle Oluşturulduğunu Bilebilir misin?
İLGİLİ HABER

Yapay Zekâyla Resmettik: Mete Han'dan Atatürk'e Tarihteki En Ünlü Türk Liderler Selfie Çekseydi Nasıl Görünürlerdi?
İLGİLİ HABER

Togg'un Türkiye'den Esinlenilen Renklerine Yenilerini Ekledik: İşte Karadeniz, Trakya ve Dahası...
İLGİLİ HABER

Yapay Zekayla Togg'u Eski Model, Doğan SLX'i 2023 Model Yaptık: Peki Diğer İkonik Arabaları Tanıyabilecek misiniz? [TEST]
İLGİLİ HABER

Van Gölü Canavarı, Gulyabani ve Dahası... Türkiye'nin Esrarengiz Olaylarını Yapay Zeka ile Resmettik

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
2
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
1
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler