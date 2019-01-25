Android Beta sürümü için yeni bir güncelleme yayınlayan WhatsApp, 21 emojinin görünümünü iyileştirdi.

Dünyanın en popüler mobil uygulaması olan WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile Android WhatsApp beta sürümünü yeniden güncelledi. WhatsApp 2.18.384 beta güncellemesi ile 357 WhatsApp emojisini güncelleyen şirket, 2.19.21 güncellemesi ile 21 emojiyi daha göze hoş gelecek şekilde yeniliyor.

Güncellenen emojilerin eski ve yeni hallerini aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

WhatsApp, 2.19.18 beta sürümü ile ortaya çıkan Çıkartma Araması butonu hatasını hala düzeltmiş değil. Bu butona boşuna dokunmayın, henüz çalışmıyor. Bununla birlikte Kimlik Doğrulama özelliği, uzaktan etkinleştirilebilir şekilde 2.19.21 güncellemesinin içinde bulunuyor. WhatsApp, ilerleyen günlerde ya da güncellemelerde Kimlik Doğrulama özelliğini aktif edebilir.