iPhone'larda Yıllardır Kullanılan Batarya Teknolojisi, Gelecek Android Telefonları Uçurabilir: Peki Nasıl?

Apple'ın çelik muhafazalı batarya teknolojisi, Android amiral gemilerinde silikon-karbon yapıyla birleşerek 10.000 mAh pil devrini başlatıyor.

Akıllı telefon sektöründe batarya kapasiteleri her geçen gün artarken, rekabette ezber bozacak yeni bir hamle geliyor.

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Android üreticileri, telefonların enerji yoğunluğunu 10.000 mAh sınırının üzerine çıkarmak amacıyla paslanmaz çelik muhafazalı batarya teknolojisine odaklanmış durumda. İşin en dikkat çekici yanı ise bu yenilikçi yöntemin temelinde Apple’ın geliştirdiği ve yıllardır cihazlarında kullandığı bir patentin yatıyor olması.

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Silikon-karbon birlikteliği kapasiteyi katlayacak

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre başta Xiaomi olmak üzere önde gelen Çinli telefon üreticileri, sonraki amiral gemisi serilerinde Apple’ın metal muhafazalı batarya tasarımını uyarlamaya hazırlanıyor. Üreticiler, bu sağlam çelik gövde teknolojisini katmanlı silikon veya silikon-karbon yapılarıyla birleştirerek cihaz kalınlığını artırmadan 9.000 ila 10.000 mAh ve üzeri devasa batarya kapasitelerine ulaşmayı hedefliyor.

Apple, "Metal-can" (Metal Kutu) olarak adlandırılan bu batarya teknolojisinin patentini ilk olarak 2020 yılında almıştı. Teknoloji ilk kez Apple Watch Series 5’te kullanıldıktan sonra iPhone 16 ve son olarak iPhone 18 serisine kadar taşındı. Sektör kaynakları, Apple'ın iPhone 18 Pro Max modelinde elde ettiği ciddi pil ömrü artışının arkasındaki ana nedenlerden birinin bu çelik muhafazalı yapı olduğunu belirtiyor.

Android telefonlar için yeni dönemin başlangıcı

Lityum-iyon bataryaların en büyük teknik zorluklarından biri, şarj döngüleri sırasında hücrelerin genişlemesidir. Geleneksel yumuşak alüminyum kılıflar kullanıldığında, bu şişme payını karşılamak adına telefon gövdesi içinde ekstra boşluk bırakılması gerekir, bu durum da pil kapasitesini sınırlar. Sert ve dayanıklı metal muhafaza ise hücrelerin genleşmesini mekanik olarak baskılayarak sınırlandırır. Böylece aynı alana çok daha sıkı paketlenmiş ve yüksek kapasiteli piller yerleştirmek mümkün hâle gelir.

Honor ve Xiaomi gibi markalar, anottaki silikon oranını artırarak yüksek enerji yoğunluğu sağlayan silikon-karbon bataryalara halihazırda öncülük ediyordu ancak silikon esnek bir yapıya sahip olduğundan genleşme riski taşıyordu. Şimdi ise bu teknolojinin Apple tarzı metal muhafaza ve katmanlı pil yapısıyla birleştirilmesi, pil ömründe devrimsel bir sıçrama yaratabilir. Son dönemde Xiaomi 18 Pro Max gibi ince gövdede 8.500 mAh kapasite sunan modeller görsek de bu yeni mühendislik yaklaşımı sayesinde yakın gelecekte 10.000 mAh sınırını aşan standart amiral gemilerini günlük hayatımızda görmek kaçınılmaz olacak.