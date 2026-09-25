Google'ın Telefon Uygulamasında Kişiler Sekmesi Geri Dönebilir: İşte Yeni Tasarım!

Google, Google Telefon uygulamasındaki tartışmalı tasarım değişikliğini yeniden ele alıyor. Yeni beta sürümünde ortaya çıkan değişiklik, kaybolan Kişiler sekmesinin ana ekrandaki alt menüye geri gelebileceğini gösteriyor.

Google Telefon uygulamasında geçtiğimiz yıl yapılan tasarım değişikliğiyle Kişiler sekmesi ana ekrandan kaldırılarak yan menüye taşınmıştı. Android Authority'nin incelemesine göre, yeni beta sürümünde bu sekmenin alt menüye geri getirildiği görülüyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Değişiklik kararlı sürüme de taşınırsa Kişiler sekmesi Ana Sayfa ve Tuş Takımı seçeneklerinin yanında yer alacak. Böylece kullanıcılar rehbere ulaşmak için yan menüyü açmak zorunda kalmayacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni tasarım işte böyle görünecek

Yeni tasarımda Kişiler, Ana Sayfa ve Tuş Takımı seçeneklerinin yanına ekleniyor. Kişiler seçeneğinin yan menüden de kaldırılması da bu değişikliğin bir parçası gibi görünüyor.

Ancak bunun beta sürümünde görülen bir tasarım değişikliği olduğunu belirtmek gerekiyor. Google'ın yeni yerleşimi hangi cihazlara ne zaman sunacağı veya kararlı sürümde tutup tutmayacağı henüz belli değil.