ChatGPT'nin geçtiğimiz aylarda kullanıma açılan görsel oluşturma özelliği artık WhatsApp'taki ChatGPT sohbetine de geliyor.

Birkaç ay önce OpenAI, gelişmiş görsel üretme modelini tanıtmıştı ve bu özellik kısa sürede interneti kasıp kavurdu. İnsanlar bu özellikle gerçek fotoğraf gibi görünen ya da bir anime sahnesini andıran görseller üretmeye başladı. Şimdi de artık tamamen WhatsApp üzerinden ChatGPT'yi kullanarak görsel üretebileceksiniz.

Başta bu özellik bazı tartışmalar da yarattı çünkü OpenAI, ilk etapta görüntü üretirken fazla kısıtlama koymadı. Bu da bazı kullanıcıların deepfake tarzı görseller oluşturmasına olanak sağladı ama aynı zamanda insanlar bu araçla kendi fotoğraflarını düzenlemeye de başladı ve bu da teknolojinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

WhatsApp'tan mesajlaşarak görsel oluşturabileceksiniz

ChatGPT’nin görsel oluşturma özelliği o kadar popüler oldu ki, milyonlarca kişi bu deneyimi yaşamak için platforma kaydoldu. OpenAI da bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı ve özelliği ücretsiz kullanıcıların da erişebileceği hâle getirdi. Tabii ücretsiz kullanıcıların günlük oluşturabileceği görsel sayısı hâlâsınırlı.

Yine de artık bu özelliği kullanmak için ChatGPT'nin sitesine veya uygulamasına ihtiyacınız yok. Bir süredir WhatsApp'tan sohbet edilebilen ChatGPT, artık sizin için dilediğiniz görselleri de oluşturabilecek.

Tabii sınırlamalar hâlâ geçerli

Bunun için yapmanız gereken tek şey WhatsApp üzerinden 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) numarasına mesaj atmak. Tıpkı bir arkadaşınıza yazıyormuş gibi yapay zekâya ne tür bir görsel istediğinizi anlatın, o da size saniyeler içinde hayalinizdeki görseli oluştursun.

Eğer ChatGPT hesabınız yoksa günde 1 görsel, ChatGPT Free kullanıcısıysanız 3 görsel oluşturabiliyorsunuz. Daha fazla görsel ya da özellik isterseniz, ChatGPT uygulamasına geçip bir hesap açabilir ve ücretli abonelik seçeneklerinden birine abone olabilirsiniz.