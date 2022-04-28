WhatsApp'a dünya genelinde genel erişim sorunları yaşanıyor. Uygulamada mesaj gönderimi yapılamıyor.

Milyarlarca kullanıcısı bulunan, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'a erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar mesaj gönderme, arama yapma gibi uygulama özelliklerini bir süredir kullanamıyor.

Sık sık bu türden erişim sorunları yaşanan uygulamada sorunun kaynağının ne olduğuna ya da ne zaman çözüleceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

WhatsApp, dünya genelinde çöktü

Downdetector üzerinden kontrol ettiğimizde de, saat 23:00 sonrası hata bildirimlerinin arttığını görüyoruz. Twitter'da kısa sürede gündeme giren 'WhatsApp' etiketinde kimi kullanıcılar uygulamanın bağlantı hatası verdiğini söylerken kimi kullanıcılar tamamen çöktüğünü ve hiç erişim sağlayamadıklarını belirtiyor.

WhatsApp'tan soruna ilişkin bir açıkama henüz gelmedi.