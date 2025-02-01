WhatsApp, Mac uygulamasına "Kanallar" özelliğinin eklendiğini duyurdu. Kanallar özelliği, şimdiye kadar sadece mobilde ve web'de kullanılabiliyordu.

WhatsApp, getirdiği özelliklerle artık bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlasıydı. "Kanallar" özelliği de insanlardan organizasyonlara kadar birçok farklı şeyi takip ederek WhatsApp’ı âdeta bir sosyal medya platformu olarak kullanmanızı sağlıyordu.

Ancak WhatsApp’ın kanallar özelliği, Windows ve Mac uygulamalarına hâlâ gelmemişti. Nihayet bu durum değişmeye başladı.

WhatsApp’ın Mac uygulamasına kanallar eklendi

Platform tarafından dün gece yapılan duyuruya göre WhatsApp’ın macOS uygulamasına nihayet kanallar özelliği eklendi. Artık Mac’inizdeki uygulama üzerinden de takip ettiğiniz kanallara ulaşabileceksiniz, farklı kanalları takip edebileceksiniz.

Aldığımız ekran görüntüsünden de gördüğünüz üzere WhatsApp’ın Mac uygulamasının sol tarafındaki “Güncellemeler” bölümüne kanallar eklenmiş. Buraya basarak kanalları görüntüleyebiliyorsunuz.

Windows uygulamasında hâlâ kanallar bölümü bulunmuyor. Ancak Mac’e gelmesi, yakında Windows tarafında da görmeye başlayabileceğimizin bir göstergesi olabilir.