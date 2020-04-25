Facebook, sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı geliştirmeye devam ediyor. Şirket, uygulamada bulunan 4 kişilik grup görüntülü / sesli sohbet sınırını 8’e çıkaracağını açıkladı.

2014 yılında WhatsApp’ı satın alan sosyal medya devi Facebook, her geçen gün uygulamaya yeni özellikler ekliyor. Şirket, sadece Google Play Store’da 5 milyardan fazla yüklenmeye sahip olan uygulamasını her geçen gün daha da geliştiriyor.

Facebook, WhatsApp’a yeni özellikler eklemesinin yanı sıra var olan özellikleri de geliştirmeye devam ediyor. İşte bu özelliklerden bir tanesi de grup görüntülü ve sesli konuşma özelliğiydi. Şirket, grup konuşmalarındaki en fazla 4 olan katılımcı sayısını 8’e yükseltiyor.

WhatsApp’ta 8 kişilik görüntülü konuşma özelliği

WhatsApp’ta hâlihazırda grup görüntülü ya da sesli konuşma özelliği bulunuyor ancak bu konuşmalar şu an en fazla 4 katılımcıyla gerçekleştirilebiliyor. Facebook, bugün yaptığı açıklamada bu limiti ikiye katlayarak 8’e çıkaracağını duyurdu. Bu özellik, uygulamanın beta sürümünde de ortaya çıkmıştı.

Tabii Facebook deyince akla ilk olarak şirketin kullanıcı verileriyle yaşadığı skandallar geliyor. Şirket, bu imajı üstünden atmak için çalışmalar yapıyor ve uzun bir süredir de WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme özelliği kullanılıyor. Konuşmalara kimsenin erişememesini sağlayan bu özellik, sesli ve görüntülü çağrılar da için de kullanılacak.

Uygulamanın beta sürümünden ortaya çıkarılan bilgilere göre 8 kişilik sesli / görüntülü grup sohbetlerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm katılımcıların uygulamanın son sürümünü kullanması gerekiyor. Şu an için grup konuşmalarına getirilecek bu yeni üst sınırın ne zaman kullanıcılara sunulacağına dair herhangi kesin bir tarih açıklanmadı. Yeni üst sınır özelliğinin çıkışı için şu an söyleyebileceğimiz tek şey bekleyip göreceğiz.

Peki, siz WhatsApp’ın bu yeni üst sınırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp’a başka hangi özellikler eklenmeli? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.