Facebook, Hala WhatsApp’a Reklam Koymayı Planlıyor

Facebook, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta uzun süredir reklam yayınlamayı planlıyor. Reklamların nasıl yayınlanacağı bilinmezken, bir şirket sözcüsünün açıklamalarına göre önemli bir bilgi ortaya çıktı.

Facebook’un bir süre önce WhatsApp’a reklam ekleyeceği haberleri gündemi meşgul etmişti. Tüm bu haberlere rağmen Facebook hala WhatsApp’a reklam koymadı. Yeni gelen bilgiye göre ise şirket bu planlarından henüz vazgeçmiş değil. 2018’de ortaya çıkan iddiaların üzerinden uzunca bir süre geçti, ancak Facebook dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasından hala gelir elde edemiyor.

Bu konuda Engadget’e açıklama yapan bir Facebook sözcüsü, durumlara eklenecek reklamların WhatsApp için uzun vadeli bir fırsat olduğunu doğruladı. Bu bilgi, aynı zamanda Facebook’un WhatsApp’a nasıl reklam getireceğini de gösteriyor. Şirket, durumlara ekleyeceği reklamlarla WhatsApp’ın geniş kullanıcı kitlesinden gelir elde edecekken, hangi reklamların gösterileceğini belirlemek için Facebook ve WhatsApp hesaplarını eşleştirmesini sağlayacak telefon numaralarını kullanacak. Bilgi, Facebook'un reklam ekleme adımının mesajlaşma uygulamalarını birleştirme planı tamamlandıktan sonra gerçekleştirileceğini belirtiyor.

Facebook, kullanıcı kaybedebilir

WhatsApp’da ne zaman reklam görmeye başlayacağımız hala bilinmiyor, ancak şirketteki bazı yöneticilere göre böyle bir adım pek çok WhatsApp kullanıcısının Facebook hesaplarını kapatmasına neden olabilir. Planın şirket içinde tartışma yaratması ise sistemin çok da yakın bir zamanda gelmeyeceğini doğruluyor.

The Information’a göre, Facebook’un mesajlaşma altyapılarını birleştirmesi yıllar alacak. Bu da WhatsApp’ın yeni bir plan olmadıkça reklam göstermeyeceğini gösteriyor. Aslında Facebook’un WhatsApp’tan reklam geliri elde edememesi, beraberinde pek çok komplo teorilerini getiriyor. Pek çok insana göre Facebook, WhatsApp’daki kullanıcı verilerini satarak uygulamadan gelir elde etmeyi tercih etmiş olabilir. Şirketin önceki sabıkaları ise bu iddiaları güçlendiriyor.