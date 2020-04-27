Mesajların iletilme sayısında yeni bir sınırlamaya giden WhatsApp, yeni uygulamanın sonuçlarını paylaştı. WhatsApp’tan yapılan açıklamada, yeni kısıtlama sayesinde iletilen mesajların küresel olarak yüzde 70 oranında azaldığı açıklandı.

Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkili olması, salgınla ilgili asılsız bilgilerin de hızlıca yayılmaya başlamasına neden oldu. Son olarak koronavirüsün 5G ile yayıldığı söylentisi, İngiltere’de 5G baz istasyonlarına saldırılar gerçekleşmesine neden olmuştu.

Koronavirüsle alakalı asılsız bilgilerin yayılmasında en önemli araç sosyal medya ağları ve mesajlaşma uygulamaları oldu. Virüs salgınına karşı önlemler almaya çalışan hükümetler, asılsız bilgilerin yayılmasını önlemek için sosyal medya ağlarından ve mesajlaşma uygulamalarından önlemler almalarını istiyorlar.

Facebook, hükümetlerin bu isteği doğrultusunda önlem olarak mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta iletilen mesajların sınırlanması uygulamasında bir değişiklik yaptı. Facebook’un değişikliğinden önce WhatsApp’ta mesajlar aynı anda 5 kişiye iletilebiliyordu. Facebook bu iletim sayısında değişiklik yaparak bir defa 5 kişiye iletilen mesajın daha sonra toplu olarak iletilmesini engelledi.

WhatsApp'ın sahte haber engelleme önlemleri işe yaradı

Nisan ayının başında yapılan değişikliğin ortaya çıkardığı sonuçlar, bugün WhatsApp tarafından açıklandı. WhatsApp’tan yapılan açıklamada, yeni uygulamanın ardından küresel olarak iletilen mesajların yüzde 70 oranında düştüğü belirtildi.

WhatsApp sözcüsünün yaptığı açıklamada, “Kısa bir süre önce ‘çok kez yönlendirilmiş mesajları’ tek bir sohbette paylaşmaya bir sınır getirdik. Bu yeni limiti uyguladığımızdan beri küresel olarak WhatsApp’ta gönderilen mesajların iletilmesinde yüzde 70 oranında bir azalma oldu” denildi.

WhatsApp’taki mesajların iletilmesi ile ilgili ilk sınırlama uygulaması 2018 yılında başlamıştı. 2 yıl süren uygulamanın ardından 2020’nin başında açıklama yapan WhatsApp sözcüsü, 2 yıl içinde iletilen mesajların sayısının yüzde 25 oranında düştüğünü açıklamıştı.

WhatsApp, koronavirüs salgını ile ilgili ortaya çıkan asılsız bilgilerin yayılması konusunda üzerinde düşeni yapacaklarını söyledi. Şirket sözcüsü, “WhatsApp, viral mesajlarla başa çıkmak için üzerine düşeni yapmaya kararlı” dedi.

Koronavirüs salgınının olduğu ülkelerin hemen hemen hepsinde salgına dair asılsız bilgiler yayılıyor. Sosyal medya devlerinin alacağı önlemler, asılsız bilgilerin yayılmasını engellemekle beraber bu bilgiler nedeniyle ortaya çıkacak zararların etkisini de azaltabilir.