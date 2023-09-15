WhatsApp'ın yıllardır gündeme gelen "reklam gösterme" meselesi bir kez daha dile getirildi. Ancak WhatsApp patronu Will Cathcart, bunun doğru olmadığını söyledi. Böylelikle yıllardır konuşulan mesele nihayet kapanmış oldu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yıllardır "reklam gösterme" tartışmalarıyla gündemde. Yaptığımız arşiv taramalarında, uygulamanın 2018 yılından beri bu konuyla gündeme geldiğini gördük. Ancak bugüne kadar böyle bir şey hiçbir zaman yaşanmadı. Whatsapp, kurulduğu ilk günden beri kullanıcıya reklam göstermedi.

Konuyla ilgili yeni tartışmalar, Financial Times'ın yayınladığı bir haberle yeniden gündeme geldi. Sadece birkaç saat önce yayınlanan haberde Meta'nın, WhatsApp gelirlerini artırmak için kullanıcıya reklam gösterme kartını oynayacağı söyleniyordu. Financial Times'ın "konuya aşina" kaynaklarına göre reklam gösterme özelliği henüz erken aşamadaydı ve büyük oranda Messenger reklamlarına benzeyecekti.

WhatsApp patronu, bu iddiayı net bir dille yalanladı!

WhatsApp patronu Will Cathcart, Financial Times'ın haberini X'te yorumladı. Paylaşımı alıntılayan Cathcart, çok net bir dille konuştu.

Will Cathcart'ın X paylaşımı şöyleydi:

Financial Times'ın anlattıkları doğru değil. Böyle bir şey çalışmamız yok.

Will Cathcart tarafından yapılan açıklama, yıllardır gündemde olan "WhatsApp'a reklam gelecek" iddialarını resmi bir şekilde ortadan kaldırmış oldu. Ancak ilerleyen dönemlerde belki bu durum değişir. Bunu şimdiden bilmenin hiçbir yolu yok.