WhatsApp, iOS için yayımladığı yeni güncelleme ile "Bir Kez Görüntüle" özelliğinde tespit edilen önemli bir güvenlik açığını giderdi.

WhatsApp, iOS cihazlar için 25.2.3 sürümünü yayımladı. Yeni gelen bu güncelleme ile birlikte "Bir Kez Görüntüle" özelliğini etkileyen önemli bir gizlilik açığını kapatıldı.

WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile kritik sorun çözüldü. Söz konusu hata, yalnızca bir kez görüntülenmesi gereken fotoğraf ve videoların tekrar açılmasına neden oluyordu.

WhatsApp, kaybolması gereken medyanın tekrar açılmasını engelledi

Yeni gelen güncelleme ile birlikte "Bir Kez Görüntüle" özelliğini etkileyen bir güvenlik açığı giderildi. Söz konusu hata, kullanıcıların Ayarlar ➝ Depolama ve Veri ➝ Depolamayı Yönet bölümüne girerek medyaları "En Yeniler" olarak sıralamasıyla, yalnızca bir kez görüntülenmesi gereken içeriklere tekrar erişebilmesine olanak tanıyordu. Yaşanan bu durum özelliğin gizlilik amacını tamamen geçersiz hale getiriyordu.

WhatsApp, güvenlik açığını doğrulayarak bir güncelleme ile bu sorunu giderdi. "Bir Kez Görüntüle" özelliğinde yaşanan durum ise ilk güvenlik sorunu değil; benzer bir hata geçtiğimiz aralık ayında WhatsApp Web’de de tespit edilerek düzeltilmişti. Yeni güncelleme yalnızca güvenlik iyileştirmeleriyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda bazı yeni özellikler de sunuyor. Kullanıcılar artık rehbere kaydetmeden telefon numarasıyla arama yapabilecek ve grup çağrılarında çeşitli iyileştirmelerden faydalanabilecek. Gizlilik risklerinden etkilenmemek için iPhone kullanıcılarının WhatsApp’ı en son sürüme güncellemeleri öneriliyor.