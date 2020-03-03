WhatsApp İçin Karanlık Mod Yayınlandı (iOS, Android)

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, nihayet kullanıcıların çok beklediği karanlık mod özelliğine kavuştu. Uygulamayı güncelleyen iOS 13 ve Android 10 kullanıcıları, sistem genelinde karanlık mod seçeneğini açarak WhatsApp'ı karanlık modda kullanabiliyorlar.

Facebook bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz ay Android işletim sistemi için test sürümünde karanlık moda kavuşmuştu. Böylelikle ilk defa karanlık modu kullanıma sunan popüler uygulamada kullanıcılar, resmi test listelerinin doluluğu nedeniyle APK dosyası aracılığıyla karanlık modu aktif edebiliyorlardı. Nihayet beklenen gün geldi ve WhatsApp karanlık mod desteği hem Android hem de iOS cihazlar için yayınlandı.

Tüm iPhone ve Android kullanıcıları için ücretsiz bir şekilde sunulan bu özelliği aktifleştirmekse oldukça basit. Bu noktada yeni güncellemeyi iOS 13 veya Android 10 telefonunuza indirdikten sonra yapmanız gereken tek şey, sistem genelinde karanlık mod seçeneğini açmak olacak. Bu işlemden sonra karanlık mod, WhatsApp uygulamasında çalışır duruma gelecek. Bununla birlikte Android 9 kullanıcıları da karanlık modu WhatsApp’ın uygulama içi ayarlarından aktif hâle getirebiliyorlar.

WhatsApp: ‘Karanlık modu tasarlarken iki önemli noktaya odaklandık’

WhatsApp için yayınlanan karanlık mod, şirket tarafından yapılan açıklamalara göre düşük ışıklı ortamlarda göz yorgunluğunu azaltmak için tasarlanmış durumda. Karanlık modu tasarlarken iki önemli noktaya odaklandıklarını belirten şirket, bu noktada okunabilirliğin ve bilgi hiyerarşisinin büyük önem arz ettiğini belirtiyor.

Okunabilirlik : "Renkleri seçerken göz yorgunluğunu en aza indirmek ve sırasıyla iPhone ve Android'de sistem varsayılanlarına daha yakın renkler kullanmak istedik."

: "Renkleri seçerken göz yorgunluğunu en aza indirmek ve sırasıyla iPhone ve Android'de sistem varsayılanlarına daha yakın renkler kullanmak istedik." Bilgi Hiyerarşisi: "Kullanıcıların dikkatlerini ekrana kolayca odaklamalarına yardımcı olmak istedik. Bunu en önemli bilgilerin öne çıkmasını sağlamak için renk ve diğer tasarım ögelerini kullanarak yaptık."

WhatsApp’ın karanlık mod özelliğine göz atmak isteyen kullanıcılar, uygulama mağazasından uygulamayı güncelledikten sonra yukarıda belirttiğimiz adımları takip ederek yeni özelliği test etmeye başlayabilirler. Peki sizce WhatsApp’ın yeni karanlık modu nasıl olmuş? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.