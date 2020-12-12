WhatsApp Masaüstüne Yeni Özellikler Ekleyen Sürüm Yayınlandı

Mobil tarafta kullanıcılarına çok çeşitli özellikler sunan WhatsApp, şimdi de masaüstü sürümüne el attı. Şirket, WhatsApp masaüstü uygulamasının yeni sürümüyle koyu tema ve çıkartmalar özelliğini kullanıcılarına sunuyor.

Bildiğiniz gibi dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp'ın bir de masaüstü sürümü bulunuyor. Şirket, akıllı telefonların yanı sıra WhatsApp'ın masaüstü sürümüne de çeşitli özellikler sunuyor.

Şirket, 2.2049.8 sürümüyle birlikte mesajlaşma uygulamasına yeni özellikler ve yeni tasarım seçenekleri de getiriyor. Peki, WhatsApp'ın masaüstü sürümü için sunulan yeni özellikler nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

WhatsApp masaüstü sürümüne gelen yeni özellikler

Uygulama geliştiricilerin son dönemlerde kullanıcılara sunmaya başladığı ve birçok kullanıcı tarafından da tercih edilen karanlık mod ya da WhatsApp'ta adlandırıldığı şekliyle koyu tema, bir süredir Android ve iOS uygulamalarında kullanılıyordu. Bu özellik, şimdi de WhatsApp'ın masaüstü sürümüne gelecek.

Uygulamanın masaüstü sürümüne sunulacak olan bu özellikle birlikte WhatsApp'ın arka planı siyah renge kavuşurken sohbet baloncuklarının rengi WhatsApp ile özdeşleşmiş olan yeşil renginde kalacak. Kullanıcıların gözlerini daha az yorması sebebiyle sıkça tercih edilen bu tema, ayrıca WhatsApp Web sürümü için de kullanılabilir olacak.

WhatsApp'ın masaüstü sürümü için yapılacak olan bir diğer güncelleme de çıkartmaların yenilenmesi olacak. WhatsApp'ın masaüstü sürümünde çıkartmalar özelliği yer alsa da sadece varsayılan çıkartmalar kullanılabiliyor. Kullanıcıların daha çok tercih ettiği özel çıkartmalar, bu sürümde kullanılamıyordu.

Kullanıcılar, telefonlarındaki WhatsApp uygulamasında bulunan çıkartmaları cihazlar arası senkronizasyon yaparak WhatsApp Web'de kullanabiliyordu artık WhatsApp'ın masaüstü sürümünde de kullanılabilecek. Bu özelliklerin yer aldığı güncelleme yayınlandı. Siz de masaüstü WhatsApp sürümünüzü kontrol ederek bu özelliklerin kullanılabilir olup olmadığına bakabilirsiniz.