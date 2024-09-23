WhatsApp'ın beta sürümünde tespit edilen yeni bir özellik, dolandırıcıların gönderdiği mesajları artık otomatik olarak filtreleyecek.

WhatsApp, son dönemde getirdiği güncellemelerle platforma bir dizi yeni özellik kazandırırken, yeni güncellemesinde kullanıcılara daha iyi bir güvenlik deneyimi sunma amacıyla güvenlik odaklı yeni bir özellik getiriyor.

Android için WhatsApp beta 2.24.17.24 güncellemesinde keşfedilen yeni özellik, bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları otomatik olarak engellemeye odaklanıyor. Bu özellikle, belirli bir süre içinde alışılmadık derecede yüksek sayıda mesaj gönderen bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engellemek üzerine geliştirilen bir özellik. Artık kullanıcılar dilediği takdirde bu türden mesajların otomatik olarak engellenmesine onay verebilecek ve rahatsız edilmekten kaçınabilecek.

Hepimizin gelen dolandırıcı veya spam mesajlarına aldanıp "Ne bu acaba?" dediğimiz anlar olmuştur. Kimise ise dolandırıcı olduğunu fark etmeden bazen gönderilen linke tıklayabiliyor veya doğrudan mesajı gönderen ile iletişime geçebiliyor. Bu özellik sayesinde bu mesajlar otomatik olarak engelleneceği için suistimal edilebilecek durumlar da ortadan kalkmış olacak.

Bilinmeyen hesaplardan gelen spam mesajlara son

Yeni güvenlik özelliği şu aşamada beta sürümde test edildiğinden sadece beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ancak gelecekte kararlı sürüm ile birlikte herkesin kullanımına sunulacak. Kullanıcılar özellik kullanıma sunulduğunda uygulamanın ayarlar kısmındaki gelişmiş gizlilik seçenekleri altında yer alan "yeni bilinmeyen hesap mesajlarını engelle" seçeneğini etkinleştirerek bu mesajlardan kurtulabilecek.

WhatsApp, kullanıcılarının potansiyel spam ya da dolandırıcılık girişimlerine karşı daha güvende olmasını sağlamak adına bu özelliği etkinleştirmenizi öneriyor ancak bu özelliğin tüm bilinmeyen mesajları engellemediğini belirtmekte fayda var. WhatsApp’ın geliştirdiği algoritma mesaj gönderim oranlarını takip ederek, şüpheli bir durum olmadığında engellemeyi otomatik olarak kaldıracak ancak sizde numarası kayıtlı olmayan bir tanıdığınızın arka arkaya attığı mesajlar veya gönderdiği herhangi bir link de yanlışlıkla da olsa spam olarak görülebilir. Bu sürecin doğru işlemesi ve doğru tespitlerin yapılabilmesi için beta süreci oldukça önemli.

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