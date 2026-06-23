WhatsApp'ın bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan patronu Will Cathcart'ın ayrıldığı açıklandı. İşte yerine gelecek isim.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, milyarlarca kullanıcısıyla şu anda dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu konumunda bulunuyor. Platformun lideri de uzun yıllardır aynıydı. Ancak gelen yeni açıklamalar, bu konuda büyük bir değişikliğin yaşanacağını ortaya koydu.

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Yaklaşık yedi yıldır platformun yönetimini üstlenen ve uygulamanın özel sohbet işlevlerini dünya çapında 3 milyardan fazla kullanıcıya ulaştıran Will Cathcart, görevinden ayrıldığını duyurdu.

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Yerine Hindistan’dan girişimci Kunal Shah geçiyor

Pazartesi günü sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Cathcart, platformun şu anda "tarihinin en güçlü konumunda" olduğunu belirterek geriye çekilmek için en doğru zamanı seçtiğini ifade etti. Cathcart tamamen şirketten kopmayacak; Meta'nın liderlik kadroları içinde farklı bir rol oynamaya devam edecek. 2018'den beri WhatsApp Başkanı olarak görev yaptığını belirtelim.

Will Cathcart'tan boşalan koltuğun yeni sahibi ise Hindistan merkezli fintech girişimi Cred'in kurucusu Kunal Shah oluyor. Facebook kurucusu ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Shah'ın Cred ile Hindistan'ın en önemli teknoloji şirketlerinden birini yarattığını vurguladı. Zuckerberg, Shah’ın firmaya yepyeni bir vizyon getireceğini ve büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

WhatsApp'taki bu lider değişimi, sadece bir koltuk devrinden ibaret değil; arkasında milyar dolarlık dev bir stratejik ortaklık barındırıyor. Bengaluru merkezli olan ve yüksek gelir grubundaki kullanıcıları zamanında kredi kartı ödemeleri için ödüllendiren "üyelere özel" bir sadakat sistemi sunan Cred isimli girişim, Meta'dan tam 900 milyon dolar yatırım aldı. Bu da Meta’nın %20’lik stratejik bir hisse sahibi olmasını sağlıyor. Kunal Shah, yeni görevine başlarken Cred şirketindeki hissedarlık pozisyonunu da koruyacak.