WhatsApp, web ve masaüstü sürüm kullanan tüketiciler için yeni bir güvenlik katmanı oluşturdu. Biyometrik veriyle kimlik doğrulama yapabilen akıllı telefonlarda kullanılacak bu özellik, başka bir cihazda oturum açılırken kimlik doğrulaması istiyor. WhatsApp'ın yeni özelliği, birkaç hafta içinde tüm kullanıcılara ulaşacak.

Son dönemlerde, sadece "Gizlilik İlkeleri" kararı nedeniyle gündemde olan WhatsApp, bu kez kullanıcı güvenliğini önemseyen bir özellik hazırladığını duyurdu. WhatsApp hesaplarını masaüstü sürüm ve internet tarayıcısı üzerinden kullanan tüketicileri ilgilendiren bu özellik, WhatsApp'a yeni bir güvenlik katmanı getiriyor. WhatsApp geliştiricilerinden yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, artık web ve masaüstü sürümü kullanmak için biyometrik verilerini kullanabilecekler.

Kullanıcılar, bugüne kadar QR kod okutarak WhatsApp Web'i etkinleştirebiliyorlardı. Yeni özellik, QR kodu hiçbir yere götürmüyor. Sadece yeni bir güvenlik katmanı olarak kullanılabilen yeni özellik, kullanıcıların web ve masaüstü sürüm için parmak izi ya da yüzünü okutabilmesine imkan tanıyor. Özellik aktif edildikten sonra QR kod, tek başına bir işe yaramayacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği, pek çok akıllı telefon ile uyumlu

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre web ve masaüstü sürüm için eklenen güvenlik katmanı, Touch ID veya Face ID sensörüne sahip olan ve iOS 14'le çalışan iPhone modellerinde çalışacak. Ayrıca herhangi bir biyometrik kimlik doğrulama özelliğine sahip olan tüm Android telefonlar da bu özelliği kullanabilecekler.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcıların güvenliğini artıran özellik, bugün itibarıyla kullanıma sunulmaya başladı. Ancak özelliğin dünya genelindeki tüm kullanıcılara ulaşmasının biraz zaman alacağı sugötürmez bir gerçek. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde dünya genelindeki tüm kullanıcılar, bu özelliği kullanmaya başlamış olacaklar.