Yapay Zekâ Görmeden Ailemizle Görüşemeyeceğiz: İşte WhatsApp'ın Bazılarını Çok Sinir Edecek Yeni Özelliği!

WhatsApp'a yeni güncellemeye gelecek olan yapay zekâ destekli mesaj önerileri özelliği çoğu kullanıcıyı rahatsız edebilir.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni özelliğini duyurdu.

Yeni güncellemeyle yapay zekâ destekli mesaj önerileri sunacak olan WhatsApp'ın bu hamlesi, pek çok kullanıcı tarafından tepki çekebilir.

Yapay zekâ sizin yerinize yazabilecek

Meta tarafından geliştirilen "Yazma Yardımı" özelliği güncellendi. Bu özellik artık sohbetlerinize göre otomatik cevap taslakları oluşturabiliyor.

Daha önce mesajları yeniden yazma, düzeltme veya tonunu değiştirme gibi işlevler sunan sistem, şimdi kullanıcıların “en doğru mesajı” daha hızlı yazmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Tabii herkes bu yeniliğe sıcak bakmayabilir çünkü birçok kullanıcı, özellikle arkadaş ve aile sohbetlerinde yapay zekâ yerine samimi ve kişisel mesajları tercih ediyor. Keza asıl konu da gizlilik tarafında. Meta, kullanıcıların sohbetlerinin bu özellik kullanılsa bile özel ve güvenli kalmaya devam ettiğinin özellikle altını çiziyor ama yine de temkinli olmakta fayda var.