WhatsApp geliştiricilerinin yeni bir özellik üzerinde çalıştıkları ortaya çıktı. Android beta sürüm kodlarında yer alan özellik, gruplara katılımların yönetici onayı ile yapılmasını sağlıyor. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı bilinmiyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için yeni bir özellik geliştirildiği ortaya çıktı. Uygulamanın son Android beta sürümünün kodlarında görülen bu özellik, grup yöneticilerinin işine yarayacak türden. Çünkü bu özellik kullanılabilir olduğunda, gruba kimlerin gireceğine yöneticiler izin vermiş olacak.

WhatsApp, kısa bir süre önce gruplarla ilgili önemli bir gelişmeye imza attı. Kullanıcılar artık, 512 kişilik gruplar oluşturup, daha geniş kitleler içerisinde sohbet imkanı bulabilecekler. İşte geliştirilen yeni özellik de büyük gruplardaki kontrolü artıracak gibi görünüyor. Zira isteğe bağlı yeni özellik sayesinde grup yöneticileri, kullanıcıların o gruba katılmasını onaylayacaklar.

Onaylanmayan kişi gruba alınmayacak

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, yöneticiler için de kullanıcılar için de avantaj sağlayacak. Çünkü geliştirilmekte olan bu özellik ile her önüne gelenin bir gruba girmesinin önüne geçilmiş olacak. Grup yöneticisinin onay vermediği bir kullanıcı, ilgili gruba hiçbir şekilde ulaşamayacak.

WhatsApp, geliştirmekte olduğu özellik ile ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı. Haliyle bu özelliğin ne zaman hazır olacağı ve test edileceği ile kararlı sürümlerde kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Öye yandan; geliştiricilerin bu özellikten vazgeçebileceklerini de unutmamak gerek.