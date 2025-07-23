İtalyan bilim insanları, bir kişinin konumunu Wi-Fi sinyalleri ile takip etmeyi mümkün kılan bir teknoloji geliştirdiler. Henüz erken aşamada olan teknoloji, sadece vücut ölçülerine odaklanıyor.

İtalya'da hizmet vermekte olan Roma La Sapienza Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, teknik olarak hepimizi ilgilendiren bir çalışma yaptılar. Yapılan çalışma, herhangi bir insanın sadece Wi-Fi sinyalleri üzerinden takip edilebilmesini sağlıyor. Üstelik geliştirilen yöntem, doğdudan vücudunuzu kullanıyor.

Bugün daha çok kablosuz iletişim için kullandığımız Wi-Fi teknolojisi, aslında bundan çok daha fazlasını sunuyor. Bu bağlamda; bilim insanları, son 10 yıl içerisinde yaptıkları çalışmalarla sadece Wi-Fi sinyalleri ile duvarların içini görme, insan varlığını ve işaret dili mimiklerini algılama gibi çalışmalar yaptılar. İşte bir insanın konumunu takip etmenin önünü açan "WhoFi" isimli teknoloji de tam olarak Wi-Fi'ın bu niteliğinden faydalanıyor.

Peki sistem nasıl çalışıyor?

İtalyan bilim insanları tarafından geliştirilen teknoloji, bir insanın sadece vücut ölçülerine odaklanıyor. Bir kişinin vücut ölçülerinin Wi-Fi sinyallerini nasıl kestiğini tespit etmeyi ve buradan yola çıkarak herkese özel bir "parmak izi" oluşturmayı başaran uzmanlar, oluşturulan veri tabanı ile aynı sinyal kesintisinin başka bir lokasyonda yaşanması hâlinde söz konusu kişinin konumunun tespit edilebileceği sonucuna ulaştılar.

Yapılan açıklamaya göre geliştirilen teknoloji, bir kişinin kimliğini ortaya koymuyor. Bundan kaynaklı olarak da herhangi bir güvenlik tehdidi olarak görülmemesi gerektiği ifade ediliyor. Henüz erken aşamada olan teknolojinin bir gün yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak bu tür bir teknoloji, suçlular ile kayıpların tespiti için önem arz edebilir gibi görünüyor.