Bilim insanları, geliştirdikleri ULA-SNOM isimli bir teknikle ışığı atomik ölçekte görmeyi başardılar. Bu yöntem, malzeme bilimi ve nanoteknolojide devrim yaratabilir gibi görünüyor.

Bilim insanları, atomik ölçekte ışığı gözlemlemeyi mümkün kılan yeni bir mikroskopi tekniği geliştirdi. Ultralow tip osilasyonlu saçılmalı yakın alan optik mikroskopisi (ULA-SNOM) adı verilen bu yöntem, ışığı yalnızca bir nanometreküp hacminde hapsederek atomik çözünürlükte görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

ULA-SNOM tekniği, daha önce optik yöntemlerle tespit edilmesi imkânsız olan atomik yapıların, tekil kusurların ve moleküllerin bile görüntülenmesi mümkün hâle geldi. Ekip, atomik kuvvet mikroskobunu görünür lazer ışığı ve özel hazırlanmış bir gümüş uç ile birleştirerek bu başarıya ulaştı.

En küçük özellik boyutu sınırı aşıldı!

ULA-SNOM, ışığın dalga boyuna bağlı olarak ortaya çıkan ve optik mikroskoplarda çözünürlüğü yaklaşık 200 nanometreyle sınırlayan kırınım engelini aşıyor. Yani bu teknoloji ile bir optik görüntüleme sisteminin özebileceği en küçük özellik boyutu sınırı aşılmış oldu. Araştırmacılar, sadece bir nanometre genliğinde salınan gümüş ucu kullanarak ışığı atomik ölçekten bile küçük bir alanda yoğunlaştırmayı başardılar.

Tek atom kalınlığındaki silikon adacıkları üzerinde yapılan testlerde, silikon ve gümüş bölgeler arasında optik sinyalde belirgin farklar gözlemlendi. Ekip, 8 Kelvin (-265°C) sıcaklık ve ultra yüksek vakum altında çalışarak sistemi olağanüstü kararlı hâle getirdi. Bakalım bu yeni görüntüleme tekniği, bilim insanlarının çalışmalarını nasıl etkileyecek...