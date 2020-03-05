Wi-Fi Şifresi Kırmanın Cezası Var mı?

Bir başkasının sahip olduğu internet ağına Wi-Fi şifresi kırma yoluyla girmek yasal olarak suç teşkil ediyor mu? Eğer karşı taraf durumu fark eder ve şikayetçi olursa, evet. Peki Wi-Fi şifresi kırmanın cezası ne?

Biliyoruz biliyoruz, internet bağlantısına ihtiyaç duyduğumuz bazı anlarda şifreli Wi-Fi ağlarına girmenin bir yolunu arayan çok insan var. Hatta bunun için pek çok kaynakta, açık şekilde Wi-Fi şifresi kırma yöntemleri paylaşılıyor, uygulama mağazalarında güvenilir olmayan çok sayıda uygulama dolaşıyor. Ancak tüm bu çabalar, Wi-Fi şifresi kıran kişilerin yasal sorunlarla karşılaşmasına neden olabilir.

Wi-Fi şifresi kırma ne kadar masum ve zararsız gözükse de karşı tarafın izni olmadan bu ağa bağlandığınız zaman, aslında bir suç işliyor sayılıyorsunuz. Üstelik, ağın şifreli veya şifresiz olması bu gerçeği değiştirmiyor. Gittiğiniz bir kafe, restoran veya işyerinde eğer Wi-Fi ağında şifre bulunmuyorsa bile erişim sağlamak için izin almak bile gerekebiliyor. Evet, şifresiz ağlara bağlanmak, karşı taraf sizden şikayetçi olduğu sürece yasal sorun teşkil ediyor.

Wi-Fi şifresi kırma işlemi neden bir suç teşkil ediyor?

Sadece sosyal medyada gezinmek için bile olsa Wi-Fi şifresi kırmak her türlü suç teşkil ediyor. Eğer bir başkasının Wi-Fi ağına izinsiz bağlanırsanız “karşılıksız yararlanma” adı altında suç işlediğinizi, ve bu suçun 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olduğunu belirtiliyor.

İzinsiz bir şekilde ağa bağlandıktan sonra üstüne bir de illegal işlerin yapılmasının daha farklı cezalar getirmesi de mümkün. Eğer izinsiz bir Wi-Fi ağı bağlantısı tespit edilir ve ağ sahibi tarafından dava açılırsa, şifreyi kıran kişiye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezası verilebiliyor.

Tabii ki bu yasal mevzuatın gerçek hayatta pratik karşılığını görmek zor. Bunun için Wi-Fi şifresi kırılan ağ sahibinin de durumun farkına varacak seviyede bir kullanıcı olması, avukat aracılığıyla ya da kişisel olarak davası için kanıt sunması gerekiyor.

Wi-Fi şifresi kırma işlemi hırsızlık değil ama eşdeğer:

Wi-Fi şifresi kırma suçu hırsızlık kategorisine girmiyor ancak ikisi de birbirine benzer suç tipleri olarak geçiyor. Wi-Fi şifresi kırma durumunda ortada bir mal söz konusu olmadığı, bunun yerine hizmete izinsiz erişim sağlandığı için hırsızlık suçu oluşmuyor. Ancak yine de izinsiz erişimler, hırsızlık ile benzer yapıya sahip şekile yargılanıyor.

Yukarıda da gördüğünüz üzere, masum bir nedenden bile olsa Wi-Fi şifre kırma başımıza büyük işler açabilir. Karşı tarafın rızası olmadan Wi-Fi ağını kullananlar fark edildiklerinde, eğer g karşı taraf bize dava açabilir ve belki de çok basit bir nedenden dolayı hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliriz.