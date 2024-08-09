Google Sokak Görünümü ile dünyanın bir ucundan bir ucuna sokakları 360 derece görerek gezebilirsiniz. Peki o fotoğrafları tek tek kim çekiyor?

Türkiye’de 2015 senesinde kullanıma açılan Google Sokak Görünümü; Google Maps ve Google Earth teknolojileriyle bütünleşik olarak dünyadaki pek çok kamuya açık alanları caddeler boyu panoramik görmeyi sağlayan bir teknoloji servisi.

İsteyen herkes açıp, dünyanın birçok yerini sokak sokak gezebilir. Hatta bazen Sokak Görünümü’nde insanların karşına çıkan komik veya ürkütücü manzaralar gündem de olabiliyor. Gelelim asıl konumuza, bu görüntüler nasıl çekiliyor?

Bu iş için özel arabalar var.

Google Haritalar’ın Sokak Görünümü fotoğraflarını çekmesi için özel olarak tasarlanan araçlar var. Bu araçlar, yüksek çözünürlüklü kameralara sahip ve belli güzergâhlarda dolaşarak 360 derece panoramik fotoğraflar çekiyor. Böylece haritada gördüğümüz o sokakları, caddeleri ve yolları detaylı bir şekilde bize sunabiliyor.

Bazı bölgelerde ise araba yerine kamera monte edilmiş bisikletler kullanılıyor. Bisikletler genellikle dar yollarda ya da tarihî alanlarda tercih ediliyor.

“Google Street View Trekker (Sokak Görünümü Yürüyüşçüleri)” yöntemi de var.

Tahmin edebileceğiniz üzere araçlar her yere ulaşamaz. Bunun için taşınabilir kameralar kullanılıyor. Yaklaşık 18 kg ağırlığındaki ekipmanlar sırt çantasına monte ediliyor ve Google’da bu iş için çalışan kişiler tarafından yürüye yürüye çekimler yapılıyor. İnsanlar bunun karşılığında günlük 8 saat çalışarak 1500 dolar civarı maaş alıyor.

Bunların yanı sıra herhangi bir insan da katkı sağlayabiliyor. Google kullanıcıları, akıllı telefonlar ya da 360 derece kameralarla çektikleri fotoğrafları Google Haritalar’a yükleyebiliyor. Yani isterseniz siz de yapabilirsiniz.

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