Berlin merkezli elektrikli scooter kiralama hizmeti veren ulaşım girişimi Wind Mobility, 22 milyon dolar yatırım aldı.

Elektrikli scooter kiralama hizmeti veren ulaşım girişimi Wind Mobility, 22 milyon dolar yatırım aldı. İsveçli VOI ve Alman şirket Tier İle yarışan Wind Mobility, Avrupa geneline hizmet etmeyi amaçlıyor. Amerika'da ise aynı hizmeti sunan Bird ve Lime şirketleri mevcut.

Wind Mobility'nin aldığı 22 milyon dolarlık yatırım, şirket için gerçekten çok önemli. Söz konusu yatırımın büyük bir bölümünü Çinli şirket Source Code Capital ve Avrupalı HV Holtzbrinck Ventures’tan alan Wind Mobility, yatırımı küresel genişleme ve e-scooter alanlarında değerlendireceğini açıkladı.

Şirketin geliştirdiği iletişim modülü sayesinde scooter'ların konumu uzaktan belirlenebiliyor. Ayrıca bu modül üzerinden araçlara uzaktan güncelleme gönderilebiliyor ve araçların bazı özellikleri kullanılabiliyor. Örneğin uygulama üzerinden tek tuşla scooterların farlarının yanıp sönmesi sağlanabiliyor ve bu sayede geceleri araçlar daha kolay bulunabilir hale geliyor.

Şirket ayrıca yerel yönetimlerle birlikte çalışarak bölgelerdeki trafik yoğunluklarını ve ulaşım problemlerini çözmeyi amaçlıyor. Şirketin en önemli görevlerinden biri ise kullanıcıları araba kullanmak yerine scooter kullanmaya ikna etmek. Bu sayede trafik problemlerin de önüne geçilmesi sağlanılacak. Wind Mobility şirketini ülkemizde de görebilir miyiz bilinmez ama aldıkları 22 milyon dolarlık yatırım, şirketi hedeflerine biraz daha yaklaştıracak.