Windows 10'da çok sayıda kişiselleştirme seçeneğine imkân sağlayan Microsoft, bu işletim sistemi için 4K çözünürlüğünde yeni bir tema yayınladı. Ücretsiz olarak sunulan yeni tema, Microsoft Store üzerinden kolayca edinilebiliyor.

Windows’un arkasında bulunan şirket olan Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için yeni bir tema yayınladı. ‘Aerial Beaches PREMIUM’ adı verilen 4K çözünürlüğündeki bu yeni tema, Microsoft Store üzerinden indirilebiliyor. 15 farklı yüksek çözünürlüklü görüntüden oluşan bu tema, farklı bölgelerde bulunan doğa manzaralarının bir araya getirilmesinden oluşuyor.

Tabii ki kullanıcıların ücretsiz olarak yayınlanan bu temayı edinebilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu şartlardan ilki, işletim sisteminizle alakalı. Temayı indirebilmek için sisteminizin Windows 10 14951.0 veya daha güncel bir sürüm olması gerekiyor. Bununla birlikte x86, x64, ARM veya ARM64 sürümlerinden herhangi birini kullanıyorsanız bu bağlantıda yer alan temayı bilgisayarınıza yükleyerek arka planınızı değiştirebilirsiniz.

Windows 10’da farklı temalar nasıl edinilir?

Pek çok Windows kullanıcısı, bilgisayarlarının kendilerine özgü olmasını ister. Tabii ki kişiselleştirmenin ilk adımı da kendinize özel bir Windows teması bulmaktan geçiyor. Bu noktada birbirinden harika Windows temalarına sahip olmak için yapabileceğiniz birkaç yöntem bulunuyor. Gelin bu yöntemlerin neler olduğuna biraz daha yakından bakalım.

1. Windows’la yüklü gelen temalar:

Masaüstü’ne sağ tıkladığınızda açılan pencerenin en altında bulunan 'Kişiselleştir' seçeneğini seçin. Karşınıza gelen ayarlar ekranının sol tarafında yer alan ‘Temalar’ sekmesine tıklayın. Burada göreceğiniz temalar, hâlihazırda bilgisayarınızda yüklü olan temalardır. İstediğiniz temanın üzerine tıklayarak Windows temanızı değiştirebilirsiniz.

2. Yeni tema edinme:

Windows işletim sistemlerinin kişiselleştirilmesine olanak sağlayan Microsoft, birbirinden farklı yüzlerce temayı Microsoft Store üzerinden ücretsiz bir şekilde sunuyor. Bu mağaza üzerinde yer alan temaları görmek için az önceki adımları takip edip ‘Temalar’ sekmesine ulaştıktan sonra, aynı ekranda yer alan "Microsoft Store’dan daha fazla tema alın" yazısına tıklayın.

Burada sizleri karşılayan yüzlerce farklı tema göreceksiniz. Bu temalara daha detaylı bakmak için üzerlerine tıklayabilir, beğendiklerinizi edinmek içinse aynı sayfada yer alan ‘Al’ butonuna tıklayabilirsiniz.

Windows 10’un kullanıcılarına bu denli yüksek kişiselleştirme imkânı sunması, bu işletim sisteminin bu kadar çok tercih edilmesinde büyük bir rol oynuyor. Peki, siz Microsoft’un sunduğu bu kişiselleştirme seçenekleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.