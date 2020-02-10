Microsoft’un Windows işletim sisteminden sıkılanlar ya da Windows 10’da karşılaştığı hatalarla artık uğraşmak istemeyenler için artık bir alternatif var. Linux tabanlı Windows 12'yi geliştiren bir grup geliştirici, hatasız güncellemelerle benzersiz bir işletim sistemi deneyimi vadediyor.

Microsoft’un en güncel işletim sistemi olan Windows 10, tüm kullanıcıları tatmin edemeyebiliyor. Birçok kullanıcı, karşılaştığı hatalar sebebiyle Windows 10 kullanmak istemeyebiliyor. Siz de bu kullanıcılardan bir tanesiyseniz Windows 12’ye göz atabilirsiniz.

Bir Reddit kullanıcısı, bir bilgisayar fuarında Windows 12 Lite CD’lerine ve işletim sistemiyle birlikte gelen tanıtıma denk geldiğini ifade etti. Virüs ve fidye yazılım tehlikesinin olmadığını vurgulayan reklam metni şöyle: “Güncelleme yok, ne zaman isterseniz kullanabilirsiniz. Başarısız güncellemeler yok. Virüs ve fidye yazılım yok. Windows 12, zararlı şeylere bağışıklık kazanmıştır.”

Windows 12 nedir?

İsmi Windows olsa da bu işletim sisteminin Microsoft ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Yani Microsoft, yeni bir işletim sistemini piyasaya sürmüş değil. Windows 12, Windows 10 temasını kullanan Linux Lite tabanlı bir işletim sistemi.

Windows 12’nin resmi internet sitesine göre bu işletim sistemi, Windows 10 teması ve ikon paketiyle birlikte geliyor. Sitedeki Windows 12 tanımı ise şöyle yapılıyor:

“Zayıf işletim sistemlerinin tüm problemleri, harika bir işletim sistemi olan Windows 12 Lite 4.8 ile birlikte çözüme ulaşıyor. Bu sistem, her açıdan Windows 10’dan çok daha iyi. Bu, Microsoft değil; bu, Windows 12 Lite. Windows 10’un yerine geçebilir, ikisini birden yükleyebilirsiniz ve çok daha iyi bir işletim sistemine sahip olursunuz. Bu, dünyanın en hızlısı ve en iyisi.”

Microsoft’un lisanslı ürününün ismini Linux tabanlı bir işletim sistemi için kullanmak ne kadar doğru bir hamle tartışılır. Geliştiriciler, belli bir süre sonra isim değişikliğine gitmek zorunda kalabilirler. Peki, siz Windows 12 hakkında ne düşünüyorsunuz?