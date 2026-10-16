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Microsoft, Windows 11 Fotoğraflar Uygulamasını Baştan Aşağı Yeniledi!

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Microsoft, Windows 11'in “Fotoğraflar” uygulamasını baştan aşağı yeniledi. Harika özellikler var.

Microsoft, Windows 11 Fotoğraflar Uygulamasını Baştan Aşağı Yeniledi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft, Windows 11 işletim sistemindeki yerleşik Fotoğraflar uygulamasını baştan tasarladı. Popüler uygulamanın hem düzenleyici hem de görüntüleyici arayüzlerini tamamen yenilendi.

Yeni sürümün en dikkat çeken yanı, kullanıcının kişisel bilgisayarındaki Microsoft OneDrive’daki ve Apple iCloud’daki fotoğraf ile videoları tek bir alanda bir araya getirmesi oldu. Farklı cihazlar ya da uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefleyen bu sistem, aynı zamanda uygulama açılış ve galeri kaydırma performansını hissedilir şekilde iyileştiriyor.

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Microsoft, Windows 11 Fotoğraflar Uygulamasını Baştan Aşağı Yeniledi!
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Neler sunacak?

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Farklı galerileri Windows 11 Photos üzerinde birleştirebilmek için iOS veya Android üzerindeki OneDrive mobil uygulamasında kamera yedekleme özelliğinin açılması ve Apple’ın rehberine uygun şekilde Windows için iCloud kurulumunun yapılması gerekiyor. Bu kurulumlar tamamlandıktan sonra kullanıcılar tüm fotoğraflarını tarihe göre tarayabilecek, albümler oluşturup paylaşabilecek ve metin açıklamaları ya da fotoğraftaki kişilere göre detaylı aramalar yapabilecek. Microsoft, dosyaların çevrim dışı modda da erişilebilir kalacağını ve cihaz internete bağlı olmasa bile fotoğrafların görüntülenebileceğini vurguluyor.

Fotoğraf düzenleme modülü artık %25 daha hızlı açılıyor ve tüm araçları dört ana kategoride topluyor: Kırpma, Geliştirme, Onarma ve Stilleştirme. Uygulama aynı zamanda düzenleme işlemleri sırasında HDR kalitesini koruyabiliyor; HEIC ve WebP formatındaki görsellerin ise orijinal formatlarını bozmadan düzenlenip kaydedilmesine imkan tanıyor.

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Yalnızca düzenleyici değil, medya görüntüleyici tarafı da daha sade bir tasarıma kavuşturuldu ve ciddi performans artışları elde etti. Microsoft’un verdiği bilgilere göre görüntüleyici %15 daha hızlı başlatılıyor ve HEIC formatındaki görseller %30’a varan oranda daha hızlı açılabiliyor. Ayrıca desteklenen medya türleri genişletilerek SVG vektörel dosya formatı da uygulamaya dahil edildi. Söz konusu yenilikler ilk olarak Windows 11 üzerindeki Windows Insider kullanıcıları için güncelleme olarak dağıtıma sunuldu; tüm Windows 11 kullanıcıları için tam çıkışın ise bu yılın ilerleyen döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.

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